Kıyasıya mücadele beraberlikle bitti

Manuel Lanzini ile 17. dakikada öne geçen West Ham United, 45+3'üncü dakikada Chelsea'den Cesc Fabregas'ın golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda oyuna giren Andy Carroll ile 61. dakikada fileleri havalandıran West Ham karşısında Fabregas, penaltıdan 89. dakikada bir gol daha buldu ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

