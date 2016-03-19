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Kıyasıya mücadele beraberlikle bitti

Chelsea, Premier Lig'in 30. haftasında West Ham'ı konuk etti. Çekişmeli geçen maç 2-2 sona erdi.

Kıyasıya mücadele beraberlikle bitti

Manuel Lanzini ile 17. dakikada öne geçen West Ham United, 45+3'üncü dakikada Chelsea'den Cesc Fabregas'ın golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda oyuna giren Andy Carroll ile 61. dakikada fileleri havalandıran West Ham karşısında Fabregas, penaltıdan 89. dakikada bir gol daha buldu ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
 

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FutbolChelseaWest HamIngiltere Ligi
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