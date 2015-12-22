Kış Gündönümü 2015 nedir? Kış gün dönümü Google'da neden doodle oldu!

Kış Gündönümü 2015 nedir? Kış gün dönümü Google'da doodle oldu! Yılbaşına az bir zaman kala bugün kış gün dönümünü yaşıyoruz. Peki Google ana sayfasında doodle olan kış gündönümü nedir? Bir çok önemli olayda doodle hazırlayan Google, bugün de Kış Gün dönümü 2015 için hareketli bir doodle hazırladı. Güney yarım kürede en uzun gündüz, Kuzey yarım kürede ise en uzun gece yaşanan bu gün hakkındaki bilgileri haberimizden görebilirsiniz.



Kış gündönümü veya Kış gün dönümü, (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz , Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

Kış Gündönümü'nde (yaklaşık 21 Aralık) ise, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.



Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır.



İşte Google tarafından yapılan o Doodle;







Mitoloji ve Sembolizm'de Kış gündönümü



Bugün 21 Aralık ve Kış Gündönümü (Janua coeli). Bugün Ulu Ana Tanrıça, Gökyüzü (Cennet) Kraliçesi'nin Işığın Oğlu'nu doğurduğu gün. Kış Gündönümü Oğlak'tadır ve “tanrıların kapısı"dır. Güneş'in yükselişini ve büyüyen gücünü temsil eder. “Janua" Latincede kapı anlamına gelir ve kapıların bekçisi, zamanın yöneticisi Janus da adını ondan alır. Elinde iki anahtar olduğu rivayet edilen Janus gündönümlerinin kapılarını bu anahtarla açar. Kış Gündönümü'nü altın anahtar ile, Yaz Gündönümünü ise gümüş anahtar ile.



21 ARALIK KONUMU ve ÖZELLİKLERİ



21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir:



Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.



Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.

En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.



Diğer gün dönümleri;



21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

Bugün, günlerin kısalmasına bir dur dendiği için ve yarından itibaren günler tekrar uzamaya başlayacağı için sevinçliyim.

Kış Gündömü özellikle kuzey ülkelerinde pagan ve neo-pagan inançlarda Yule adı verilen bir bayram olarak kutlanır. Kış gündönümünde paganlar Yule'u buğday başakları, ateşler ve eğlenceler ile kutlarlar.

Kış gündönümü bir çok başka inançta da özel bir gün olarak kabul edilir.



