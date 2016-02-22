Kırmızı kart tartışmalarına HDPli isimlerde katıldı!

HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, Galatasaray-Trabzonspor maçında hakemin 4 kırmızı kart çıkarmasının futbolda yaşanabileceğine işaret ederek, "Ama maalesef bunlar hem seyirciyi sahalardan uzaklaştıran hem de futbola şüpheyle bakılmasına neden olan bir noktaya bizi taşıdı" dedi.



"3-5 KULÜP HARİÇ DİĞERLERİ İFLAS DURUMUNDA"

Doğan, düzenlediği basın toplantısında, uzun süre spora emek verdiğini ve 15 yıl kulüp başkanlığı yaptığını anımsatarak, Türk futbolunun en zor dönemini yaşadığını ifadesini kullandı. "Futbol sektöründe 4 milyar lira döndüğünü", 3-5 kulüp hariç diğerlerinin iflas noktasında olduğunu iddia eden Doğan, Türk futbolunun bütün sorunlarının ele alınmasının şart olduğunu belirtti.

"ÇOK CİDDİ TEDBİRLER ALINMALI"

Doğan, gelecekte Türk futbolunun şiddet sarmalından çıkabilmesi ve şiddet olaylarının spor alanlarına kaymaması açısından alınması gereken çok ciddi tedbirlere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.





"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BU YASALAR YOK"

Doğan, futbolda şiddetle ilgili iki yasanın çıktığını anımsatarak, "Bu yasalar şike ile temayül etmiş yasalar. Dünyanın hiçbir yerinde, 100-200-300 yıla varan hapis cezalarının istendiği yasa yok. Bu yasaların uygulanma şansı da yoktu" dedi.

"DEVLETE BAŞVURACAKLARDIR"

Türk futbolunu yönetenlerin, yakında, "para peşindeki" anlayışla ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasını isteyebileceğini, bunun için hükümete başvurabileceğini belirten Doğan, şöyle devam etti: "Bu başvuruyu yapacak olmalarının altındaki gerçek neden bence; kulüplerin borçlarını yapılandıracak bir devlet bankası kurmak ve devletin bankasından alınacak paralarla 4 milyar TL rakamını daha da artırarak, har vurup harman savurdukları kaynaklara yeni bir kaynak bulmaktır. Bunun için çabalayacaklardır."

DİĞER PARTİLERLE TEMASA GEÇİLDİ

HDP'li Doğan, bu konuda araştırma önergesi vermek için diğer partilerle temasa geçtiğini ifade ederek, CHP grup başkanvekillerinin konuya olumlu yaklaştığını bildirdi. AK Parti Grubunun konuyu Başbakana arzedeceklerini söylediğini belirten Doğan, MHP'ye de ne zaman isterlerse bu konuda bilgi vermeye hazır olduğunu ilettiğini dile getirdi.

FUTBOL İÇİN BİR ARAYA GELECEKLER

Celal Doğan, "Parlamentodaki dört parti, Türk futbolunun sorunlarının çözümü konusunda yapacakları Meclis araştırmasıyla hem gelecek yasalara karşı hazırlıklı olacaktır hem de sorun daha da derinleşmeden kaynakların çarçur olduğu bu ortamda, kulüplerin Avrupa kriterlerine uygun kulüpler olması için Meclisi, yasalar noktasında hazır duruma getirmiş olacaktır" dedi.

"25 GÜNDÜR GÜNDEMİMİZDE"

"Dünkü tartışmalı Galatasaray-Trabzonspor maçının etkisiyle bu toplantıyı düzenleyip düzenlemediğinin" sorulması üzerine Doğan, araştırma önergesi konusunun 25 gündür gündemlerinde olduğuna dikkati çekti.

"VİCDANİ BİR ADALET VAR MI YOK MU"

Doğan, söz konusu maçın da bu konunun gündeme gelmesinde etkisinin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türk futbolunda geçmişte bu yönde çok farklı olaylar yaşandı. Geçmişte Beşiktaş-Samsunspor maçında da hakem Cem Papila 4 futbolcuyu oyundan atmıştı, Diyarbakırspor-Altay maçında hakem dört futbolcuyu sahadan atmıştı. Bunlar futbolda yaşanabilir ama yaşanıp yaşanmamasının ötesinde, bu kararların alınmasında toplumsal, vicdani bir adalet var mı yok mu, ona bakmak gerekir. Bunlar, maalesef hem seyirciyi sahalardan uzaklaştıran hem de futbola şüpheyle bakılmasına neden olan bir noktaya bizi taşıdı. Dünyanın her yerinde maçlarda seyirci artarken, Almanya, İngiltere ve İspanya'da yıllık abonelerin ötesinde iki yıl sonraki maçlar için rezervasyonlar yapılırken, bizde ise Anadolu'da neredeyse takımlar bin 500-2 bin seyirciye maçları oynuyorlar."