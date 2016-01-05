Kınıksporlu Ozan Akpınar trafik kazası geçirdi

Antalya Süper Amatör Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kınıksporlu futbolcu 23 yaşındaki Ozan Akpınar, dün maç dönüşü Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobiliyle kaza yaparak, ağır yaralandı.



OTOMOBİL KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kınıkspor'da forma giyen savunma oyuncusu Ozan Akpınar, önceki gün Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'ndeki Kınık Stadı'nda oynanan ve Kınıkspor'un 4- 1 kazandığı Kunduspor maçının ardından otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Saat 20.30 sıralarında Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Seki mahallesindeki Urluca Köprüsü üzerinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda Ozan Akpınar'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen İsmail Öğütveren'in kullandığı otomobille çarpıştı.

AĞIR YARALANDI

Kazada Ozan Akpınar ağır, diğer araçtaki İbrahim Kökten, Bayram Öğütveren ve Recep Öğütveren de hafif yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Ozan Akpınar Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kınıksporlu futbolcu Ozan Akpınar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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