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Kınıksporlu Ozan Akpınar hayatını kaybetti

Kınıkspor forması giyen genç futbolcu Ozan Akpınar maç dönüşü trafik kazası geçirmişti, 2 hafta yoğun bakımda kalan genc futbolcu kurtulamadı

Kınıksporlu Ozan Akpınar hayatını kaybetti

 Antalya Süper Amatör Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kınıksporlu futbolcu 23 yaşındaki Ozan Akpınar, maç dönüşü otomobiliyle yaptığı kazadan 2 hafta sonra yaşamını yitirdi.

MAÇ DÖNÜŞÜ KAZA YAPMIŞTI

Kınıkspor'da forma giyen savunma oyuncusu Ozan Akpınar, 3 Ocak'ta Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'ndeki Kınık Stadı'nda oynanan ve Kınıkspor'un 4-1 kazandığı Kunduspor maçının ardından 07 GH 008 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Saat 20.30 sıralarında Muğla'nın Seydikemer İlçesi'ne bağlı Seki Mahallesi'ndeki Urluca Köprüsü üzerinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda Ozan Akpınar'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen İsmail Öğütveren'in kullandığı 10 U 1980 plakalı otomobille çarpıştı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazada Ozan Akpınar ağır, diğer araçtaki İbrahim Kökten, Bayram Öğütveren ve Recep Öğütveren hafif yaralandı. Kazanın ardından Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde tedaviye alınan Ozan Akpınar, yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğü yaşam savaşını bu sabaha karşı kaybetti.
"EVLADIMI KAYBETMİŞ KADAR ÜZGÜNÜM"

Ozan Akpınar'ın antrenörü Ahmet Öz, "Çok üzgünüm. Önce Özel İdarespor'da, şimdi Kınıkspor'da öğrencim oldu. Örnek bir öğrencimdi. Evladımı kaybetmiş kadar üzgünüm. Antalya futbolunun acı bir kaybı. Futbol camiasının başı sağ olsun" dedi.

ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kınıkspor Kulübü Başkanı Ramazan Kısas da çok üzgün olduklarını aktardı. Ozan Akpınar'ın cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği belirtildi.
FUTBOLA ANTALYA'DA BAŞLADI

Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan Ozan Akpınar, Antalya Körfezspor, Antalya Özel İdarespor, Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de Bucak Oğuzhanspor ve Konyaaltı Belediyespor'da oynadı. Akpınar, bu sezon başında ise Kınıkspor'a transfer oldu.
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Ozan AkpınarKınıksporlu
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