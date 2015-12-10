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Kimse bunu beklemiyordu José Mourinho'dan Cüneyt Çakır itirafı

Dün gece oynanan maçta Chelsea Teknik Direktörü José Mourinho'dan itiraf gibi bir açıklama geldi, hakemimiz Cüneyt Çakır'ın kendisine gruptaki iki maç aynı anda başlayacak uyarısını yapmasından sonra ceza almamak için 2 dakika erken soyunma odasından cıktığını söyledi

Kimse bunu beklemiyordu José Mourinho'dan Cüneyt Çakır itirafı
 Dün gece oynanan maçta Chelsea Teknik Direktörü José Mourinho'dan itiraf gibi bir açıklama geldi, hakemimiz Cüneyt Çakır'ın kendisine gruptaki iki maç aynı anda başlayacak uyarısını yapmasından sonra ceza almamak için 2 dakika erken soyunma odasından cıktığını söyledi
Devler Ligi'nde Chelsea, sahasında konuk ettiği maçta Porto'yu 2-0 yenerek gruptan çıkma başarısını gösterirken Mourinho, 90 dakikanın ardından, Cüneyt Çakır ile ilgili itiraflarda
bulundu.

MOURINHO'DAN ÇAKIR İTİRAFI

UEFA'nın aynı gruptaki maçların aynı saatte başlamasını şart koştuğunu, bu
gerçekleşmediği takdirde takımların teknik direktörlerini sorumlu tutarak ceza verdiğini hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, bu yüzden maçın devre arasında titiz davrandığını, aksi takdirde bir maç men cezası alacağını belirtti.

ÇAKIR'IN UYARISINA UYDU

Maç öncesi yapılan hakem toplantısına değinen Mourinho, "Hakem sabahki toplantıda net bir şekilde dile getirdi ve iki maçın aynı zamanlarda başlayacağını söyledi. Ben de bu yüzden devre arasında soyunma odasından iki dakika erken çıktım. Eğer birileri geciktiyse bu benim suçum değil" diye konuştu.
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ChelseaJose MourinhoCüneyt ÇakırPorto
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