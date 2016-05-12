Kim Daha Çok Kazanıyor, Messi'mi Ronaldo'mu?

ve

rekabeti sayılara yansıdı. İş dünyasının prestijli dergisi

, futbolun iki yıldızının kazandıkları serveti mercek altına aldı. Elde edilen verilere göre Lionel Messi, kariyeri boyunca 394 milyon euro kazanırken,

, bu süre zarfında 481 milyon euroyu kasasına koydu.

Dolar baz alınarak yapılan araştırmada 11 yıllık

serüveni boyunca 450 milyon dolar kazanan Arjantinli ile 550 milyon dolar kazanan Portekizli arasında 100 milyon dolar fark bulunuyor.

Bu rakamlar, futbolcuların kolay kolay erişebileceği meblağlar olmamasına rağmen, 2013 yılında futbolu bırakan

n kariyeri boyunca

kadar kazandığı öne sürüldü. Ancak emekliliğinde de para kazanmaya devam eden Beckham'ın şu ana kadar olan kazancının 569.15 milyon euro olduğu iddia ediliyor.

Bu rakam, yakın zamanda

'tan ayrılarak basketbol hayatını bitiren

'ın servetinden biraz daha az. 37 yaşındaki Kobe, hayatı boyunca 595.42 milyon euro kazandı.

Öte yandan, boksu bıraktığını açıklayan

, emekliliğini kazandığı 612.92 milyon euroyu harcayarak geçiriyor.

Formula 1 pilotu Alman

, 700.48 milyon euroluk kazancıyla en zengin sporcu gibi görünse de 1.400 milyar euroyu kucaklayan ünlü golfçü

, gelmiş geçmiş en çok kazanan sporcu ünvanının sahibi oldu.