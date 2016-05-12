Kim Daha Çok Kazanıyor, Messi'mi Ronaldo'mu?

Ronaldo ve Messi rekabeti sayılara yansıdı. İş dünyasının prestijli dergisi Forbes, futbolun iki yıldızının kazandıkları serveti mercek altına aldı. Elde edilen verilere göre Lionel Messi, kariyeri boyunca 394 milyon euro kazanırken, Cristiano Ronaldo, bu süre zarfında 481 milyon euroyu kasasına koydu.
Dolar baz alınarak yapılan araştırmada 11 yıllık Barcelonaserüveni boyunca 450 milyon dolar kazanan Arjantinli ile 550 milyon dolar kazanan Portekizli arasında 100 milyon dolar fark bulunuyor.
Bu rakamlar, futbolcuların kolay kolay erişebileceği meblağlar olmamasına rağmen, 2013 yılında futbolu bırakan David Beckham'ın kariyeri boyunca Messi kadar kazandığı öne sürüldü. Ancak emekliliğinde de para kazanmaya devam eden Beckham'ın şu ana kadar olan kazancının 569.15 milyon euro olduğu iddia ediliyor.
Kobe, futbolculardan daha fazla kazandı
Bu rakam, yakın zamanda Lakers'tan ayrılarak basketbol hayatını bitiren Kobe Bryant'ın servetinden biraz daha az. 37 yaşındaki Kobe, hayatı boyunca 595.42 milyon euro kazandı.
Öte yandan, boksu bıraktığını açıklayan Floyd Mayweather, emekliliğini kazandığı 612.92 milyon euroyu harcayarak geçiriyor.
Formula 1 pilotu Alman Michael Schumacher, 700.48 milyon euroluk kazancıyla en zengin sporcu gibi görünse de 1.400 milyar euroyu kucaklayan ünlü golfçü Tiger Woods, gelmiş geçmiş en çok kazanan sporcu ünvanının sahibi oldu.
Dolar baz alınarak yapılan araştırmada 11 yıllık Barcelonaserüveni boyunca 450 milyon dolar kazanan Arjantinli ile 550 milyon dolar kazanan Portekizli arasında 100 milyon dolar fark bulunuyor.
Bu rakamlar, futbolcuların kolay kolay erişebileceği meblağlar olmamasına rağmen, 2013 yılında futbolu bırakan David Beckham'ın kariyeri boyunca Messi kadar kazandığı öne sürüldü. Ancak emekliliğinde de para kazanmaya devam eden Beckham'ın şu ana kadar olan kazancının 569.15 milyon euro olduğu iddia ediliyor.
Kobe, futbolculardan daha fazla kazandı
Bu rakam, yakın zamanda Lakers'tan ayrılarak basketbol hayatını bitiren Kobe Bryant'ın servetinden biraz daha az. 37 yaşındaki Kobe, hayatı boyunca 595.42 milyon euro kazandı.
Öte yandan, boksu bıraktığını açıklayan Floyd Mayweather, emekliliğini kazandığı 612.92 milyon euroyu harcayarak geçiriyor.
Formula 1 pilotu Alman Michael Schumacher, 700.48 milyon euroluk kazancıyla en zengin sporcu gibi görünse de 1.400 milyar euroyu kucaklayan ünlü golfçü Tiger Woods, gelmiş geçmiş en çok kazanan sporcu ünvanının sahibi oldu.