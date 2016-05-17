Kim Daha Büyük Sevilla’mı Liverpool’mu!

1955'te Fuar Şehirleri Kupası olarak başlayan, 1971'den itibaren UEFA Kupası, 2009'da ise yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi adını alan organizasyonun bu sezonki finali St. Jakob-Park'ta oynanacak.

En çok kazanan Reyes

İspanyol Jose Antonio Reyes, UEFA Kupası'nı 4 kezle en fazla kazanan futbolcu olarak dikkati çekiyor.

Bu sezon da Sevilla 'nın kadrosunda bulunan ve 5. defa aynı kupayı kaldırmayı hedefleyen Reyes, Atletico Madrid ile 2010 ve 2012, Sevilla ile 2014 ve 2015'te mutlu sona ulaştı.

İngiliz Ray Clemence, İtalyan Giuseppe Bergomi ve Nicola Berti ile Portekizli Beto, UEFA Kupası sevincini üçer kez yaşadı.

Bergomi ve Berti, kupayı 1991, 1994 ve 1998 yıllarında Inter formasıyla kaldırdı. Clemence, 1973 ve 1976 yıllarında Liverpool formasıyla, 1984'te de Tottenham takımıyla kupaya uzandı.

Sevilla'nın kupayı alması halinde 4. kez bu başarının altına adını yazdıracak kaleci Beto ise 2011'de Porto, 2014 ve 2015'te Sevilla ile şampiyonluk gördü.

En çok forma giyen oyuncu Bergomi

UEFA Kupası'nda en çok forma giyen oyuncu, İtalyanların unutulmaz ismi Giuseppe Bergomi oldu.

Bergomi, Inter formasıyla 96 UEFA Kupası maçına çıktı. Frank Rost, Werder Bremen, Schalke 04 ve Hamburg formalarıyla 90 maçla ikinci, Yunan forvet Dimitris Salpingidis ise PAOK ve Panathinakos formalarıyla 76 maçla üçüncü sırada yer aldı.

İlk gol Güney Afrikalı futbolcudan

Uluslararası Fuar Şehirleri Kupası adı altında 1955'te başlayan organizasyonun ilk maçı 4 Haziran 1955'te İsviçre'de Charlton ile Basel arasında oynandı.

Charlton'ın 5-0 kazandığı bu maçta kupanın ilk golünü de İngiliz takımının Güney Afrikalı oyuncusu Eddie Firmani attı.

Turnuvanın ilk hat-trick'ini Arsenal'ın forveti Cliff Holton yaptı. 1971'de UEFA Kupası adı altında düzenlenen ilk kupayı İngiliz takımı Tottenham müzesine götürdü.

Başlangıçta iki ayaklı finallerle oynanan kupada, 1998'den itibaren tarafsız sahada yapılan tek maçlı finallere dönüldü. Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda Inter ve Lazio arasında oynanan bu finali Inter takımı 3-0 kazandı.

En golcüsü Larsson

UEFA Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu İsveçli Henrik Larsson oldu. Feyenoord, Celtic ve Helsingborgs takımlarıyla çıktığı maçlarda eleme karşılaşmaları dahil 40 golle turnuvanın gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu olan İsveçli santrforu, 33 golle Hollandalı Klaas Jan Huntelaar ve 31 golle Kolombiyalı Radamel Falcao izledi.

Bir sezonda en çok gol atan Falcao

Son olarak Chelsea'de kiralık oynayan Monaco futbolcusu Falcao, 5 sezon önce Porto formasıyla attığı 17 golle, UEFA Kupası tarihinde bir sezon içinde en fazla gol atan oyuncular listesinde ilk sırada yer alıyor.

Kolombiyalı futbolcu Falcao, 2010-2011 sezonunda oynadığı 14 maçta fileleri 17 kez havalandırıp büyük bir başarıya imza attı.

Alman Jürgen Klinsmann ise 1995-96 sezonu finalinde, Fransa'nın Bordeaux takımını toplamda 5-1'lik averajla yenerek şampiyon olan Bayern Münih'in, o sezon attığı 32 golün 15'ini kaydetmişti.

1980-81 sezonunda kupayı kazanan Ipswich Town'ın santrforu John Wark ise 14 gol atarak bir sezonda en çok gol atan üçüncü oyuncu olarak dikkati çekti.

En çok kazanan teknik direktör Trapattoni

UEFA Kupası'nı en çok kazanan teknik direktör 3 kezle İtalyan Giovanni Trapattoni oldu.

Trapattoni, Juventus'un başında 1976-1977, 1990-1991 ve 1992-1993 sezonlarında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

İspanyol Luis Molowny, 1984 ve 1985'te Real Madrid'i 2 kez üst üste şampiyonluğa taşıdı. Juan de Ramos, Sevilla'nın başındayken 2 yıl üst üste (2005-2006 ve 2006-2007) takımını UEFA Kupası şampiyonu yaptı.

Sevilla'nın şu anki teknik direktörü Unai Emery de 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında takımını şampiyonluğa ulaştırdı. Emery, Sevilla'yı bu yıl da şampiyon yapması halinde Trapattoni'nin rekorunu egale edecek.

5 gol birden atan futbolcular

UEFA Kupası'nda bir maçta 5 gol birden atan 4 futbolcu yer alıyor.1971-1972 sezonunda Eintracht Braunschweig, Glentoran'ı 6-1 yenerken, Ludwig Bründl 5 gol birden atarak tarihe geçti.

Bu rekoru daha sonra 15 Eylül 1976'da 12-0 biten Derby County-Finn Harps maçında yine 5 gol kaydeden Derby County takımından Kevin Hector, 1984-1985 sezonunda Ajax formasıyla Lüksemburg'un Red Boys Differdange takımına 5 gol atan Marco van Basten, 1992'de de Napoli'nin Uruguaylı oyuncusu Daniel Fonseca, Valencia'ya 5 gol atarak rekora ortak oldu.

14-0'lık rekor

UEFA Kupası'nın en farklı galibiyetini Hollanda'nın Ajax takımı, Lüksemburg'un Red Boys Differdange ekibini 14-0 yenerek elde etti.

1984-1985 sezonundaki eşleşmenin Lüksemburg'da oynanan ilk karşılaşması ise 0-0 sona ermişti.

İki maçta toplam 21 gol

Bir başka Hollanda takımı Feyenoord ise kupada bir eşleşmede en çok gol atan ekip olarak rekor kırdı.

Feyenoord, 1972-1973 sezonunda Lüksemburg takımı Rumelange ile yaptığı iki maçta 21 gol atarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Hollanda ekibi, ilk maçı 9-0, rövanşı da 12-0 kazanarak bir üst tura çıkmayı başardı.

UEFA Kupası istatistikleri

UEFA Kupası'nın 1971'den bu yana dikkat çeken istatistikleri şöyle:

En çok kazanan kulüpler:

Sevilla 4 kez (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15)

Inter 3 kez (1990/91, 1993/94, 1997/98)

Juventus 3 kez (1976/77, 1989/90, 1992/93)

Liverpool 3 kez (1972/73, 1975/76, 2000/01)

En çok kazanan futbolcular:

Jose Antonio Reyes 4 kez (Atletico Madrid-2009-10, 2011-12, Sevilla-2013/14, 2014/15)

Ray Clemence - 3 kez (Liverpool-1972/73, 1975/76, Tottenham-1983/84)

Giuseppe Bergomi - 3 kez (Inter-1990/91, 1993/94, 1997/98)

Nicola Berti - 3 kez (Inter-1990/91, 1993/94, 1997/98)

Beto - 3 kez (Porto-2010/11, Sevilla-2013/14, 2014/15)

En çok kazanan teknik direktörler:

Giovanni Trapattoni - 3 kez (Juventus 1976/77, 1990/91, 1992/93)

Juande Ramos - 2 kez (Sevilla 2005/06, 2006/07)

Luis Molowny - 2 kez (Real Madrid 1984/85, 1985/86)

Unai Emery - 2 kez (Sevilla 2013/14, 2014/15)

En çok kazanan ülkeler:

İtalya 9, İspanya 9, İngiltere 7, Almanya 6, Hollanda 4, Portekiz 3, İsveç 2, Rusya, 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1.

En çok forma giyen oyuncular:

Giuseppe Bergomi (Inter): 96

Frank Rost (Werder Bremen, Schalke 04, Hamburg): 90

Dimitris Salpingidis (PAOK, Panathinaikos): 76

En çok gol atan oyuncular:

Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Helsingborgs): 40

Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04): 33

Falcao (Porto, Atletico Madrid): 31

Bir sezon içinde en fazla gol atan oyuncular:

Falcao (Porto 2010/11): 17

Jürgen Klinsmann (Bayern Münih, 1995/96): 15

John Wark (Ipswich Town, 1981/82): 14

En başarılı hocalar İtalyanlar ve İspanyollar

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik adamları İtalyanlar ve İspanyollar oldu.

İtalyan ve İspanyol teknik adamların dokuzar kez şampiyonluk yaşadığı kupada, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler ve İsveçliler ise 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar, Rumenler ve Arjantinliler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

Rekor Trapattoni'de

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adam İtalyan Giovanni Trapattoni oldu. Deneyimli teknik adam, 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de de Inter ile kupaya uzandı.

İspanyol 4 teknik adam ise kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Luis Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Juande Ramos, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Rafael Benitez, Sevilla ile 2014 ve 2015'te Unai Emery şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Avrupa dışından sadece Simeone kazandı

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012'de takımını şampiyonluğa taşırken, kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör oldu.

Emery üst üste üçüncü kez kazanmak istiyor

Sevilla Teknik Direktörü Unai Emery son iki yılın ardından bu sezon da Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmaya çalışacak.

Emery yönetimindeki Sevilla, 2014'te Portekiz'in Benfica takımını penaltı atışları sonucunda 4-2, geçen sene de Ukrayna'nın Dnipro ekibini normal sürede 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Emery, bu yıl da kupayı kazanması halinde 3 şampiyonluğa sahip Trapattoni'yi yakalayacak.

UEFA Kupası'nı kazanan teknik adamlar

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan teknik adamlar, ülkeleri ve takımları şöyle:

Yıl Teknik direktör Ülkesi Takımı

1972 Bill Nicholson İngiltere Tottenham

1973 Bill Shankly İskoçya Liverpool

1974 Wiel Coerver Hollanda Feyenoord

1975 Hennes Weisweiler Almanya B. Mönchengladbach

1976 Bob Paisley İngiltere Liverpool

1977 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus

1978 Kees Rijvers Hollanda PSV Eindhoven

1979 Udo Lattek Almanya B. Mönchengladbach

1980 Freidel Rausch Almanya Eintracht Frankfurt

1981 Bobby Robson İngiltere Ipswich Town

1982 Sven Goran Eriksson İsveç Göteborg

1983 Paul van Himst Belçika Anderlecht

1984 Keith Burkinshaw İngiltere Tottenham

1985 Luis Malowny İspanya Real Madrid

1986 Luis Malowny İspanya Real Madrid

1987 Gunder Bengtsson İsveç Göteborg

1988 Erich Ribbeck Almanya Bayer Leverkusen

1989 Ottavio Bianchi İtalya Napoli

1990 Dino Zoff İtalya Juventus

1991 Giovanni Trapattoni İtalya Inter

1992 Louis van Gaal Hollanda Ajax

1993 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus

1994 Giampiero Marini İtalya Inter

1995 Nevio Scala İtalya Parma

1996 Franz Beckanbauer Almanya Bayern Münih

1997 Huub Stevens Hollanda Schalke 04

1998 Luigi Simoni İtalya Inter

1999 Alberto Malesani İtalya Parma

2000 Fatih Terim Türkiye Galatasaray

2001 Gerard Houllier Fransa Liverpool

2002 Bert van Marwijk Hollanda Feyenoord

2003 Jose Mourinho Portekiz Porto

2004 Rafael Benitez İspanya Valencia

2005 Valeriy Gazzaev Rusya CSKA Moskova

06 Juande Ramos İspanya Sevilla

2007 Juande Ramos İspanya Sevilla

2008 Dick Advocaat Hollanda Zenit

2009 Mircea Lucescu Romanya Shakhtar Donetsk

2010 Sanchez Flores İspanya Atletico Madrid

2011 Andre Villas Boas Portekiz Porto

2012 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid

2013 Rafael Benitez İspanya Chelsea

2014 Unai Emery İspanya Sevilla

2015 Unai Emery İspanya Sevilla

Liverpool ile Sevilla ilk kez karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi finaline çıkacak İngiltere'nin Liverpool ve İspanya'nın Sevilla takımları, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak.

İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park'ta yarın oynanacak final maçıyla Liverpool, 35. kez İspanya takımlarına karşı mücadele edecek. Liverpool, önceki karşılaşmalarda 14 galibiyet, 10 beraberlik aldı, 10 mağlubiyet yaşadı.

Sevilla ise İngiltere ekipleriyle 9. maçına çıkacak. Sevilla, önceki maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti, 3 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Liverpool'un 12, Sevilla'nın 5'inci Avrupa kupası finali

Avrupa kupalarında Liverpool 12. kez, Sevilla ise 5. defa final oynayacak.

Liverpool, geçmiş yıllarda çıktığı 11 finalin 8'inden galip ayrıldı. İlk finaline UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 1966'da çıkan İngiltere temsilcisi, Borussia Dortmund'a 2-1 kaybetti.

UEFA Kupası adıyla oynandığı yıllarda çıktığı 3 finalden de galip ayrılan Liverpool, 1973'te Borussia Dortmund'u 3-2, 1976'da Club Brugge'ü 4-3 ve 2001'de Alaves'i uzatmalarda 5-4 yendi.

İngiltere ekibi, Avrupa futbolunun bir numaralı kupasında ise 7 kez finale çıktı. O zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1977'de Borussia Mönchengladbach'ı 3-1, 1978'de Club Brugge'ü 1-0, 1981'de Real Madrid'i 1-0, 1984 Roma'yı penaltılarla 4-2 yenerek kupaya ulaşan Liverpool, 1985'te Juventus'a 1-0 kaybetti. UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında 2005'te Milan'ı penaltılarla 3-2 geçerek kupayı alan Liverpool, 2007'de ise Milan'a bu kez 2-1 yenildi.

Sevilla, daha önce çıktığı 4 Avrupa kupası finalinde de şampiyonluk sevinci yaşadı. Organizasyonun UEFA Kupası adıyla oynanan yıllarında 2006'da İngiliz Middlesbrough'yu 4-0, ve 2007'de Espanyol'u penaltılarla 3-1 yenen Sevilla, 2014'te Benfica'yı penaltılarla 4-2, geçen sezon ise Dnipro'yu 3-2 geçerek mutlu sona ulaştı.

İki ülke takımlarının 13. finali

İspanya ve İngiltere temsilcileri bu yıl Avrupa kupalarında 13. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Daha önceki 12 finalde İspanyollar 7, İngilizler 5 kez kupa sevinci yaşadı. Avrupa'nın bir numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde 1981'de Real Madrid'i 1-0 yenen Liverpool, İngilizlere bu organizasyonda İspanyollar karşısındaki tek şampiyonluğu yaşattı. Barcelona 2006'da Arsenal'ı 2-1, 2009 ve 2011'de Manchester United'ı 2-0 ve 3-1'lik skorlarla geçerek İspanyollara şampiyonluğu getirdi.

Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu UEFA Kupası'nda Liverpool, 2001'de Alaves'e karşı, Sevilla da 2006'da Middlesbrough önünde galip geldi. 2010'da ise Atletico Madrid, Fulham'ı uzatmada 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 1963'te Tottenham, Atletico Madrid'i 5-1, 1971'de Chelsea, Real Madrid'i 2-1, 1991'de Manchester United, Barcelona'yı 2-1 yenerek İngilizleri zafere taşıdı. 1980'de Arsenal'ı penaltılarla 5-4 yenen Valencia ile 1995'te Arsenal'ı uzatmada 2-1 mağlup eden Real Zaragoza, bu kupada İngiliz takımlarını geçen İspanyol kulüpleri oldu.