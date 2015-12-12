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Kevin Grosskreutz Westfalia Wickede Takımının İdmanına Katıldı

Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Kevin Grosskreutz transferinde belirsizlik sürüyor, en son Türkiye'de oynamak istemediği için ülkesine dönen futbolcu Almanya'nın 6. lig ekiplerinden Westfalia Wickede'nin idman sahasını kullanırken görüldü

Kevin Grosskreutz Westfalia Wickede Takımının İdmanına Katıldı
 Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Kevin Grosskreutz transferinde belirsizlik sürüyor, en son Türkiye'de oynamak istemediği için ülkesine dönen futbolcu Almanya'nın 6. lig ekiplerinden Westfalia Wickede'nin idman sahasını kullanırken görüldü
Galatasaray'da yola devam etmek istemediğini söyleyerek, ülkesi Almanya'ya dönen Kevin Grosskreutz, çalışmalara başladı. 27 yaşındaki futbolcu, ülkenin 6. lig ekiplerinden Westfalia Wickede'nin tesislerinde idmana çıkmaya başladı, ilk idmanına cuma akşamı çıktığı belirtildi.

Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alması nedeniyle gelişmeler yerel basında şaşkınlıkla karşılandı ve "Bir Dünya şampiyonu Westfalen Ligi'nde" ifadesi kullanıldı.

Takımın teknik direktörü Marko Schott, Galatasaraylı oyuncunun kendileriyle birlikte idman yaptığını belirterek, "Kevin benim iyi arkadaşım. Bu yüzden bizle birlikte çalıştı" diye konuştu.
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Kevin GrosskreutzWestfalia Wickede
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