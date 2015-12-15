Kevin Grosskreutz'un kaderi belli olmak üzere

Dortmund'da amatör takım W.Wickede ile idmanlara çıkan Kevin Grosskreutz'un akibeti bu hafta belli olacak.

Galatasaray, Alman oyuncunun menajeri Konstantin Liolios'u İstanbul'a çağırdı.

Yönetim, görüşmede Grosskreutz'un takıma dönmesini isteyecek, aksi halde kendisi için ödenen uçak biletleri dahil tüm paralar (yaklaşık 2.7 milyon Euro) bonservis olarak talep edilecek.

Ailesini özlediği için Almanya'ya dönme kararı alan Grosskreutz için henüz Bundesliga'dan bir ekip transfer istediğinde bulunmadı.