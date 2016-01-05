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Kevin Grosskreutz tuhaflığı devam ediyor

Sezon başında Galatasaray'a transfer olduğu andan itibaren skandalların ardı arkası kesilmezken Kevin Grosskreutz tuhaf hareketleri basının ilgisini çekti

Kevin Grosskreutz tuhaflığı devam ediyor

 Alman futbolcu, Galatasaray’a ikinci şoku ise devre arası için verdiği kararla yaşattı. 27 yaşındaki isim, ülkesine geri dönmek istediğini belirtti. Gerekçe olaraksa ailesini özlediğini ve Türkiye’de olduğu için her an göremediğini ifade etti. Ancak, Grosskreutz’un anlaşmak üzere olduğu takım ilginç bir durumu ortaya çıkardı.



STUTTGART’A UÇAK YOK



Ülkesinde temaslarını sürdüren Alman oyuncu,Stuttgart’la el sıkışmak üzere. Hatta önceki gün sağlık kontrolünden bile geçti.

Oyuncunun ailesinin yaşadığı Stuttgart ile Dortmund arası 418 kilometre. Ancak iki şehir arasında uçak seferi bulunmuyor. Ya otomobille ya da trenle gitmek durumundasınız. Bu koşullarda bir kentten diğerine gitmeniz 4 saati buluyor.



İstanbul ile Dortmund arası ise 2488 kilometre. Ancak aktarmalı da olsa uçak seferi yapabiliyorsunuz. Bu durumda süre 7 saat tutuyor. Yani ailesini bahane ederek ülkesine giden Kevin’in hasretini dindirmek için arada sadece 3 saatlik bir fark kalıyor.

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GalatasarayKevin Grosskreutz
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