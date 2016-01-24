Kevin Grosskreutz ilk maçında şov yaptı

Galatasaray'ın sezon başında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı ancak evraklarını yetiştiremediği için altı ay futboldan uzak kalan Alman futbolcu, dün yeni takımı Stuttgart ile uzun bir aranın ardından sahalara döndü.



352 GÜN SONRA SAHADA

Geçen yıl şubat ayında oynadığı Dortmund-Augsburg maçından sonra sahalardan uzak kalan Grosskreutz, 352 gün sonra Bundesliga'da forma giydi. Kevin Grosskreutz takımının Köln ile deplasmanda oynadığı ve 3-1 kazandığı maça ilk 11'de çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

SAĞ BEK OYNADI

Herkesin performansını merakla beklediği 28 yaşındaki futbolcu, Rhein Energie Stadı'nın dolduranları kendisine hayran bıraktı. Stuttgart'ın galibiyetine katkı sunan Grosskreutz, hocası tarafından sağ bek oynatıldı ve kendisine verilen görevi yerine getirdi.

12.1 KİLOMETRE KOŞTU

Bir yıldır futboldan uzak olmasına ve resmi maçlarda forma giymemesine karşın Alman futbolcu büyük bir mücadele örneği ortaya koydu. Maç boyunca 12.1 kilometre mesafe kat eden Grosskreutz, sahanın en çok koşan ismi oldu. Sağ kanadı sürekli ileri geri kat eden oyuncu zaman zaman kaleyi de yokladı.

"BEYGİR GİBİ..."

Köln karşısında konuk ekibi 2-1 öne geçiren golü atan Stuttgart forveti Timo Werner, maçtan sonra Kevin Grosskreutz ile ilgili şaşkınlığını gizleyemedi. 19 yaşındaki futbolcu, "Uzun süredir oynamayan bir oyuncu olarak sahaya çıktı ve beygir gibi koştu. Bundesliga'da çok olacak bir şey değil" dedi.

"ETKİLEYİCİ BAŞLANGIÇ"

Der Westen internet sitesi haberini 'Grosskreutz Stuttgart formasıyla etkileyici bir başlangıç yaptı' başlığıyla verdi. Eurosport Almanya, 'Stuttgart'ın yeni transferi başarılı siftahını kutluyor' ve Sport1 kanalı ise 'Kevin Grosskreutz Bundesliga'ya sağlam bir performansla geri döndü' satırlarını başlıktan verdi.

"LÖW'E CEVAP"

Kevin Grosskreutz'un beklenmeyen performansının ardından Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü'nün geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili sarfettiği sözler hatırlatıldı. Joachim Löw, uzun zamandır formaya uzak kaldığı için Grosskreutz'a EURO 2016'da kadroya almayacağını söylemişti. Almanya'da bazı internet siteleri oyuncunun dünkü oyununu 'Löw'e cevap verdi' ifadesiyle yansıttı.

LÖW ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Joachim Löw, Alman Milli Takımı'nda düşünmediğini söylediği Kevin Grosskreutz'dan bu sözleri nedeniyle özür diledi. Deneyimli teknik adam söylediklerinin içeriğinin arkasında durduğunu ancak tarzının yanlış olduğunu dile getirdi, "Üslubum bu şekilde olmamalıydı. Başka bir şekilde anlatabilirdim" dedi.