Kevin Grosskreutz Düğümü Çözülüyor

Cim-Bom, Alman futbolcu için Borussia Dortmund'a verilen 1.5 milyon euro ile beraber, yarım sezon ödediği para ve diğer masraflar ile birlikte 2.6 milyon euroluk fatura çıkardı. Stuttgart'ın bu bedeli kabul ettiği ve kulüplerin el sıkıştığı ifade edildi.



Skorer'in haberine göre; Kevin Grosskreutz , Stuttgart ile anlaştı, Galatasaray'da yüzler güldü. Lisansı yetişmediği için ligin ilk yarısında oynatamadığı Alman futbolcunun kaçarcasına ayrılmasıyla ikinci şoku yaşayan sarı-kırmızılılar, ne zarar edecek ne de kâr yapacak.

TÜM ZARARI KARŞILADILAR

Ailesine yakın bir kulüp arayan ve bu yönü mizah konusu olarak işlenen 27 yaşındaki oyuncu bir süredir kulüplerle görüşmede bulunuyordu ve sonunda Stuttgart ile anlaşma sağladı. Alman ekibinin Galatasaray'la temasa geçerek, oyuncu için ödenen bonservis ile beraber Grosskreutz'a verilen paraları karşılamaya hazır olduğunu bildirdi.

Galatasaray, oyuncunun bonservisi için Dortmund'a ödenen 1.5 milyon euro ile beraber, futbolcuya yapılan ödemeleri ve masraflarını da istedi. Futbolcuya yarım sezon için verilen 925 bin euro ile birlikte, Galatasaray'ın yaptığı diğer harcamalar da listeye eklendi.

CİM BOM KİRAYI BİLE ALACAK

Lisansının çıkmamasından dolayı kulübü kusurlu gören bu boş dönemde sürekli olarak Almanya'ya giden Grosskreutz, gidiş-dönüş biletlerini de Galatasaray'a aldırmıştı. Cim-Bom, Stuttgart ile yaptığı pazarlıkta bu giderleri de hesaba kattı. Grosskreutz için tutulan evin kirasıyla beraber ortaya çıkan toplam, 2.6 milyon euroyu buldu. Cim-Bom böylece, 27 yaşındaki futbolcu için yaptığı bütün ödemelerin karşılığını almış olacak.