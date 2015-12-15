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Kerim Frei'nin talipleri çoğalıyor

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer olan Kerim Frei Premier Lig ekiplerinin kıskacına girdi, Premier Lig'den tam 3 takım yıldız futbolcunun peşinde

Kerim Frei'nin talipleri çoğalıyor
 Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer olan Kerim Frei Premier Lig ekiplerinin kıskacına girdi, Premier Lig'den tam 3 takım yıldız futbolcunun peşinde
Premier Lig ekibi West Bromwich, Ocak'ta yapılacak ilk transfer olarak belirlediği Queens Park Rangerslı Matt Phillips'e 7 milyon pound önerecek. Fakat bu transfer girişimi başarısızlığa uğrarsa İngiliz ekibinde rota Beşiktaşlı Kerim Frei'a dönecek.

MATT PHILLIPS OLMAZSA HEDEF KERİM

İngiliz Daily Mirror'ın haberine göre; West Brom teknik direktörü Tony Pulis'in kadrosuna katmak istediği Matt Phillips transferinde en büyük engel Queens Park'ın yeni teknik direktörü Jimmy Floyd Hasselbaink. Eğer Hasselbaink, İskoç oyuncuyu kadroda tutmak isterse transfer iptal olacak ve Kerim Frei'a teklif yapılacak. West Brom, Beşiktaşlı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ PREMIER LİG EKİPLERİNE ÖNERMİŞ

Haberde Beşiktaş'ın Frei'ı Premier Lig kulüplerine önerdiğinden bahsedilirken, West Brom için en uygun ismin eski Fulham'lı Kerim Frei olduğu belirtildi. Ayrıca Newcastle United ve Norwich City'nin de Frei'la ilgilendiği açıklandı.
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BeşiktaşKerim Frei
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