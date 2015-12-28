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Kerim Frei ilginç Süper Lig Performansıyla Şaşırttı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kerim Frei geride kalan yarım sezonda Super Lig'de en az 90 dakika forma şansı bulan futbolcular içinde en çok gol atmasıyla ilginç bir istatistik ortaya çıktı

Kerim Frei ilginç Süper Lig Performansıyla Şaşırttı
 Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kerim Frei geride kalan yarım sezonda Super Lig'de en az 90 dakika forma şansı bulan futbolcular içinde en çok gol atmasıyla ilginç bir istatistik ortaya çıktı

Beşiktaş’ın yetenekli ayaklarından Kerim Frei, dün 73. dakikada Gökhan Töre’nin yerine oyuna girerken 7 dakika sonra Sosa’nın pasında ağları bularak perdeyi kapatan golü attı. Kerim, böylece ligdeki 3. golüne ulaşırken ilginç bir istatistik dikkat çekti.



Bu sezon ligde görev aldığı 13 maçta da sonradan oyuna giren 22 yaşındaki futbolcu, her 63 dakikada bir fileleri bularak, Süper Lig’de en az 90 dakika görev almış isimler içerisinde en sık gol atan oyuncu olmayı başardı.



Kerim’in, fileleri havalandırdığı Mersin İY (5-2), G.Antep (4-0) ve Torku Konya (4-0) karşılaşmalarında takımı ardına gol atan son isim olması dikkat çekti.

Kaynak : Habertürk

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Kerim Frei
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