Kerim Frei'den mutsuzum açıklaması

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Kerim Frei, her futbolcu gibi ilk onbirde sahaya çıkmak istediğini belirterek, yedek kulübesinde oturmaktan mutlu olmadığını söyledi.





"FİZİK OLARAK İKİNCİ YARIYA HAZIRIZ"

Öncelikle kamp ortamından bahseden Avusturya doğumlu Türk futbolcu Frei, "Devre arasında sadece 1 hafta izin yaptık. O yüzden sıkıntı yaşamadık. Antrenman yapmaya devam ediyoruz. Halen fitiz. 2. yarıya hazır olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Geçen sezonda şampiyonluğu son haftalarda kaptırdıklarını hatırlatan Kerim Frei, "Böyle oynamaya devam edersek şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü sezonun ilk yarısı iyi bir performans ortaya koyduk. Aynı oyunu 2. yarıda da sürdürebilirsek sezonu lider bitiririz diye düşünüyorum. Geçen sezon da böyle gidiyorduk ancak sonrasında düşüş yaşamıştık. İstikrarımızı koruyabilirsek şampiyon olabiliriz." dedi.

"MUTLU DEĞİLİM ELİMDEN GELEN BAŞKA BİR ŞEY YOK"

Beşiktaş'ta 3. sezonunu yaşayan ve bu sürede ağırlıklı olarak oyuna genelde sonradan dahil olan Kerim Frei, "Her futbolcu ilk onbirde oynamak ister. Ben e tabi ki sahada olmak istiyorum. Ama bu hocanın kararı. Ben sahaya girdiğim zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ama hocanın kararına müdahele edemiyorum sonuçta. Ben daha iyi oynayıp daha çok şans bulup daha fazla ilk onbirde yer bulmak istiyorum. Tabi ki her zaman yedek kulübesinde oturmaktan ben de mutlu değilim. Her oyuncu oynamak ister. Ben de oynamak istiyorum. Bu durumdan mutlu değilim. Elimden gelen başka bir şey yok." diye konuştu.





"2. YARIDA KENDİMİ GÖSTERİRSEM FRANSA'DA MİLLİ FORMAYI GİYMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Sezonun 2. yarısında fazla forma şansı bulduğu taktirde kendisini gösterebileceğini söyleyen Kerim, sözlerini şöyle tamamladı: "Tabi ki çok istiyorum Euro 2016'da Türk Milli Takımı forması giymeyi. Sadece ben değil tüm takım arkadaşlarım istiyor. Ama öncelikle hedefim sezonun 2. yarısında daha çok forma şansı bulmak. Sezonun 2. yarısında daha çok oynar ve kendimi gösterirsem Euro 2016'da Fransa'da görev alabileceğimi düşünüyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum."