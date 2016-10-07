Kenneth Omeruo'dan Beşiktaş itirafı!

Aytemiz Alanyaspor'un Chelsea'den kiraladığı stoper Kenneth Omeruo, Kamerun basınına konuştu.



Kamerun milli takımı için gittiği ülkesinde samimi bir röportaj veren Omeruo'dan Beşiktaş itirafı geldi.



'Yaz transfer döneminde birçok kulüple adın geçti ancak sonunda Alanyaspor'a gittin. Neler oldu?' şeklinde sorulan soruyu yanıtlayan Omeruo; "Aslında ben Beşiktaş'a gitmek üzereydim ama transfer döneminin son günlerinde anlaşma bozuldu ve elimizde çok az seçenek kalmıştı. Tercihimiz Alanyaspor oldu." dedi.



İşte Omeruo'nun röportajından diğer soru ve cevaplar



Kamerun'un yeni teknik direktörü Gernot Rohr ile ilk maçına çıktın? Nasıldı?



-Önceki takımımızdan çok farkı yoktu. Takımdaki birçok oyuncuyu tanıyorum. Daha önce beraber oynadıklarım var. Hoca takıma biraz tecrübe kattı diyebilirim. Bizi iyi analiz etmiş. Zambia maçını bekliyoruz.



Zambia maçı nasıl geçer?



-Ben elimden geleni yapacağım. Arkadaşlarımı da bu yönde etkileyeceğim çünkü Dünya Kupası için oynuyoruz ve hepimizin sorumlulukları var. Zambia maçını 3 puanla tamamlamalıyız.



2013'te ilk kez boy gösterdiğin Afrika Uluslar Kupası'nda tecrübeli bir oyuncu gibi mücadele etmiştin. Orada da Güney Afrika ve Drogba'lı Fildişi ile oynamıştık. Bu güvenin nereden geliyor?



-O dönemki teknik direktörümüz Stephen Keshi bana çok güveniyordu. Oynamayı düşünmediğim bir turnuvada beni 11 başlattı ve bana güvendiğini gösterdi. Ben de elimden geleni yaparak onu haksız çıkarmamaya çalıştım.



