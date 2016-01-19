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Kenan Sofuoğlu'ndan çok güzel haber

Geçtiğimiz sene yeni doğan bebeği Hamza'nın beyin kanamsı geçirmesinin ardından hayata gözlerini yumması ile yıkılan Sofuoğlu ailesinden çok güzel bir haber geldi

Kenan Sofuoğlu'ndan çok güzel haber

 Dünya Supersport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Hamza, Mayıs 2015'te beyin kanaması geçirmiş, 2 ay komada kaldıktan sonra da 26 Temmuz 2015'te ölmüştü. Kenan Sofuoğlu 2,5 ay sonra yeniden baba olacak. Hollandalı eşi Julia Looman 6,5 aylık hamile. Kenan oğluna 'Amir' adını vereceğini söyledi.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

4 Mart 2015 yılında dünyaya gelen ve 2 Mayıs'ta Alanya'da beyin kanaması geçiren minik Hamza, İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat edilmişti. Kenan Sofuoğlu'nun yoğun bakımda tedavi gören oğlu Hamza Sofuoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetmişti.
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Kenan Sofuoğlu
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