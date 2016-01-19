Kenan Sofuoğlu'ndan çok güzel haber

Dünya Supersport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Hamza, Mayıs 2015'te beyin kanaması geçirmiş, 2 ay komada kaldıktan sonra da 26 Temmuz 2015'te ölmüştü. Kenan Sofuoğlu 2,5 ay sonra yeniden baba olacak. Hollandalı eşi Julia Looman 6,5 aylık hamile. Kenan oğluna 'Amir' adını vereceğini söyledi.
Dünya Supersport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Hamza, Mayıs 2015'te beyin kanaması geçirmiş, 2 ay komada kaldıktan sonra da 26 Temmuz 2015'te ölmüştü. Kenan Sofuoğlu 2,5 ay sonra yeniden baba olacak. Hollandalı eşi Julia Looman 6,5 aylık hamile. Kenan oğluna 'Amir' adını vereceğini söyledi.