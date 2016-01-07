Kenan Karışık ve Petar Grbic ilk idmanına katıldı

Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası E Grubunda 3. maçında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 9 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de konuk edeceği Kastamonu 1966 maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Kaptan Hasan Kabze, Lomana Lualua ve Orhan Taşdelen ile yollarını ayıran yeşil-siyahlılar, devre arası transfer sezonunda PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'dan Kenan Karışık ile 2,5 yıllık ve Partizan Kulübü'nden Sırp oyuncu Petar Grbic ile 3,5 yıllık anlaşmaya varmıştı. Yeşil-siyahlıların yeni transferleri Kenan Karışık ve Petar Grbic bugün ilk idmana çıktı.

Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde tam kadro yapılan sabah idmanı öncesi yeni transferler ilk düşüncelerini basın mensupları ile paylaştı.

KENAN: "CİHAT HOCAM BANA GÜVENDİ"

Şanlıurfaspor'dan transfer edilen Kenan Karışık, kariyeri açısından önemli bir yerde olduğuna vurgu yaparak, "Cihat hocam bana güvendi ve bir şans verdi bana. Buradaki ilk hedefim tabi ki hocamı mahçup etmemek. Daha sonrasında ise takım ilk yarı çok başarılı bir performans ortaya koydu. Ben de bu performansa katkıda bulunarak burada kalıcı olmak istiyorum. Daha sonrası ise inşallah kariyerimin sonuna kadar bu lig de devam ederiz, yani hedeflerimin arasında bunlar var. Daha önce Akhisar ile alt liglerde de karşılaştık, burada oynayan çok arkadaşım da oldu. Takip etme şansım çok oldu, huzurlu bir camia olduğunu düşünüyorum, çünkü kiminle konuşsam bunu söylüyor bana. Ben de şu anda burada olduğum için çok mutluyum, inşallah faydalı olacağıma da inanıyorum" dedi.





GRBİC: "BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Türkiye Ligleri'ni yakından takip ettiğini ve Akhisar'a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Sırp oyuncu Petar Grbic ise şunları ifade etti:

"Dünden bu yana Akhisar'dayım. Tabi ki buraya geldiğim için çok mutluyum. Dünden beri hocamızla konuştum, antrenmanı izledim ve bugün katıldım. Gerçekten şunu söyleyebilirim; Akhisar çok büyük bir aile bence, çünkü burada başkanından tutun, oyuncularından tutun bütün çalışanlarına kadar çok büyük bir aile. Çok mutluyum burada, çünkü Akhisarspor'a ben yardım edeceğim ve onlar da bana yardım edecek. Yani şuan için herşey çok güzel. Buraya gelmeden önce kaleci Milan Lukac ile 4 yıl top oynadım ve çok yakın bir arkadaşım. Ne zaman kendisi Akhisarspor'a transfer oldu ve ben yakından takip etme imkanım oldu. Sadece Milan değil diğer kulüplerde olsun bir sürü arkadaşım var yani bu yüzden dolayı Türk futbolunu yakından takip ettim ve şunu da söyleyebilirim Türkiye Ligi çok büyük ve güzel bir lig."

Kupa maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılar, yoğun yağmur altında ısınma hareketleri sonrası yarım sahada taktik çalıştı. Öte yandan devre arası hazırlıklarına geç katılan oyuncular akşam takviye idmanına katılacağı bildirildi. - MANİSA