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Kenan İmirzalıoğlu'na Galatasaray'dan Müjdeli Haber

Kenan İmirzalıoğlu çok istediği Galatasaray kulübüne üyelik başvurusu için olumlu haber geldi, ünlü yakışıklı oyuncunun hayali gerçek oldu

Kenan İmirzalıoğlu'na Galatasaray'dan Müjdeli Haber

 Galatasaray Kulübü'nde üyeliği onaylanan isimler bugün Türk Telekom Arena Stadı'nda düzenlenecek olan tören ile beratlarını alacak. Sarı kırmızılı kulüp üyeliğine kabul edilen başarılı aktör Kenan İmirzalıoğlu da beratını Başkan Dursun Özbek'in elinden alacak.

İMİRZALIOĞLU MURADINA ERDİ

Galatasaray'da kulübe üyelikleri kabul edilen isimler bugün Türk Telekom Arena'ya gidiyor. Yeni üyeler arasında ekranların ünlü isimlerinden aktör Kenan İmirzalıoğlu da var. İmirzalıoğlu, daha önce sarı kırmızılı kulübe üye olmak adına başvuruda bulunmuş, Ekim 2015'de genel kurul üyeliğine kabul edilmişti. Türk Telekom Arena'da düzenlenecek olan tören bugün saat 11:00'de başlayacak.

ÖZBEK'TEN KABUL BERATINI ALACAK

İmirzalıoğlu ve diğer yeni üyeler kabul beratını başkan Dursun Özbek'ten alacak. İmirzalıoğlu, bundan böyle Galatasaray'da yapılacak olan genel kurullarda söz alıp oy kullanabilecek.
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Kenan İmirzalıoğlu
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