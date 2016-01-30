Kenan İmirzalıoğlu'na Galatasaray'dan Müjdeli Haber

Galatasaray Kulübü'nde üyeliği onaylanan isimler bugün Türk Telekom Arena Stadı'nda düzenlenecek olan tören ile beratlarını alacak. Sarı kırmızılı kulüp üyeliğine kabul edilen başarılı aktör Kenan İmirzalıoğlu da beratını Başkan Dursun Özbek'in elinden alacak.
Galatasaray Kulübü'nde üyeliği onaylanan isimler bugün Türk Telekom Arena Stadı'nda düzenlenecek olan tören ile beratlarını alacak. Sarı kırmızılı kulüp üyeliğine kabul edilen başarılı aktör Kenan İmirzalıoğlu da beratını Başkan Dursun Özbek'in elinden alacak.