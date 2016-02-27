Kaza yapan araçta Ogün Berkan Gider hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu amatör ligde mücadele eden Seydişehir Belediyespor oyuncularından 20 yaşındaki Ogün Berkan Gider hayatını kaybetti, aynı takımda oynadıkları 3 futbolcu arkadaşı ise yaralandı.
ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Olay gece saat 01.30 sıralarında Seydişehir-Antalya çevre yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Adil Sağdıç, idaresindeki 42 FG 930 plakalı hafif ticari araç ile seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç şarampole devrildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası araç içerisinde bulunan amatör ligde mücadele eden Seydişehir Belediyespor oyuncularından Ogün Berkan Gider olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı takımda oynayan arkadaşları Furkan Kalkan (20), Resul Ciğerci (22) ve Ali Öten (24) yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLADI
Araç sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.