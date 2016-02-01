Kayserispor'un yeni transferi Tighadouini sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni transferi Faslı orta saha oyuncusu Adnane Tighadouini, sağlık kontrolünden geçirildi.



Acıbadem Kayseri Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kontrollerde kan değerlerine bakılan Faslı futbolcu, kardiyoloji, kulak- burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümünde muayene edildi.

Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kayserispor, İspanya'nın Malaga takımından transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tighadouini ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştı.