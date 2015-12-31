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Kayserispor Kulübü'nden Sinan Gümüş ve Mustafa Pektemek Açıklaması

Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor'da kadrosuna katmak istediği Sinan Gümüş ve Mustafa Pektemek hakkında resmi açıklama geldi

Kayserispor Kulübü'nden Sinan Gümüş ve Mustafa Pektemek Açıklaması

 Kayserispor Basın Sözcüsü Ahmet Yıldız, takım kadrosundaki tüm oyuncuları koruyup sarı kırmızılı ekibi 3 oyuncuyla takviye etmek istediklerini vurgularken şunları söyledi:"Ömer Bayram'la ilgili çıkan haberler doğru değil. Kendisiyle yeni sezon için de anlaşmaya vardık. Sözleşmesini uzatacağız. O bizim Kayserili evladımız. Ara transfere gelince Galatasaraylı Sinan Gümüş ve Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'i kulüpleri bırakmıyor. Bu yüzden yabancı oyunculara döndük. Şu anda biri Fransa'da, biri Yunanistan'da, biri Belçika'da ve biri de Sırbistan'da olmak üzere 4 kaleciyle ilgileniyoruz. Keza, bir açık oyuncusu bir de forvet oyuncusu konusunda arayışlarımız sürüyor. Teknik kadromuzun belirlediği bazı isimlerle temas halindeyiz."

Kaynak : DHA

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