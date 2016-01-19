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Kayserispor - Konyaspor Kupa maçı Canlı izle - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Kayserispor kupa maçında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor, mücadele saat 18:00'da Aspor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak

Kayserispor - Konyaspor Kupa maçı Canlı izle - hangi kanalda? - Saat Kaçta?
 Kayserispor kupa maçında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor, mücadele saat 18:00'da Aspor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak
Kupa maçından öte tam bir lig eşleşmesi kadar önemli bir mücadele olacak. Grubun lideri ve ikincisi karşılaşınca beklentide doğal olarak daha fazla oluyor. Bana göre bu maçın sonucu ne olursa olsun ikiside çıkacak ama liderlik için kritik. Kayseri cephesinden gelen açıklamalara göre as kadroya yakın hazırlıklar yapılmış. Konyaspor için beraberlikte kötü sonuç değil.

Türkiye Kupası – Kayserispor ile Konyaspor arasındaki Futbol karşılaşmasını Eurosport’tan canlı takip edebilirsiniz. 19 Ocak 2016 tarihindeki karşılaşmanın başlama saati 18:00. Canlı sayfamızda tüm önemli gelişmeleri takip etme şansına sahipsiniz.

Maç öncesi Kayserispor ve Konyaspor istatistikleri için detaylı profillerini görüntüleyin. Futbol kategorisindeki haberler, fikstür, puan durumu ve maç sonuçlarına göz atın.
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KonyasporKayserispor
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