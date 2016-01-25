Kayserispor için Ali Ahamada iddiası!

"SIRADA FORVET OYUNCUSU VAR"

Kayserispor Futbol Şubesi sorumlusu Ahmet Yıldız, Fransız file bekçisinin Fransa U-21 milli takım kalesini de koruduğunu belirtirken şöyle dedi:



"Bir süreden beri takip ettiğimiz ve teknik kadromuzunda onay verdiği file bekçisi Ali Ahamada’yı Kayseri’ye getirttik. Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirilecek. Fransız kaleciyle kontrollerinde bir sorun çıkmadığı takdirde 2 yıllık mukaleve imzalayacağız. Forvet hattı için de Slovenya Ligi'nde oynayan bir Brezilyalı oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor."



KUPAYA DEVAM İÇİN RAKİP İNEGÖLSPOR



Öte yandan Kayserispor, Türkiye Kupası (G) Grubu'nda yarın İnegölspor’la karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım, İnegölspor’u mağlup edip ya da berabere kalması halinde grubundan Torku Konyaspor’dan ardından çıkan 2'nci takım olarak Fenerbahçe ile eşleşebilecek. Karşılaşmada, cumartesi günü oynanan Torku Konyaspor maçında kırmızı kart gören Mabiala yer alamayacak.