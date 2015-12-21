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Kayserispor-Galatasaray Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Ligde düşme potasında seyreden Kayserispor ligin ilk yarısı son maçında evinde Galatasaray ile karşılaşıyor, 27 Aralık 2015 Pazar günü saat 16:00 da başlayacak ve lig tv ekranlarından naklen yayınlanacak

Kayserispor-Galatasaray Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?
 Ligde düşme potasında seyreden Kayserispor ligin ilk yarısı son maçında evinde Galatasaray ile karşılaşıyor, 27 Aralık 2015 Pazar günü saat 16:00 da başlayacak ve lig tv ekranlarından naklen yayınlanacak
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 31 yaşındaki futbolcu İbrahim Dağaşan ile yollarını ayırdı.

Kulüp basın sözcüsü Ahmet Yıldız,  yaptığı açıklamada, İbrahim Dağaşan ile karşılıklı anlaşarak, sözleşmeyi feshettiklerini söyledi.

İbrahim'e şimdiye kadar Kayserispor'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Yıldız, bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Kayserispor'da bu sezon 5 lig maçında görev alan tecrübeli futbolcu, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.
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GalatasarayKayserispor
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