Kayserispor'da kamp hazırlıkları başlıyor

Kayserispor, yarın Antalya'da bir araya gelerek bir hafta sürecek kampa girecek.



Futbol Şubesi Sorumlusu Ahmet Yıldız, Antalya kampı sırasında ara transfer çalışmalarını da yürüteceklerini, teknik direktör Tolunay Kafkas'ın yardımcılarının izlediği biri kaleci, biri kanat, biri santrafor olmak üzere 3 yabancı oyuncu konusunda karar verileceğini açıklarken şunları söyledi:

"Antalya Lara'daki bir otelde kampa gireceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara'da Etimesgut Belediyespor'la oynayacağımız karşılaşma nedeniyle kamp süremiz de az olacak. Bu süreç az olduğundan kamp boyunca özel maç da yapamayacağız." - Kayseri