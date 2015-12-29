Kayserispor'da bi ses var!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Kayserispor 19 puanla 13. sırada bulunuyor. Takımdaki en skorer isim ise 4 gole imza atan Biseswar.

Kayserispor ilk yarının ardından 19 puanla 13. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı 17 maçta 4 mağlubiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet alan takım 15 gol atarken kalesinde 17 gol gördü. Kayserispor evinde oynadığı 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, bu maçlarda 6 gol atıp 9 gol yedi. Deplasmanda oynadığı maçlarda ise 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar 9 gol atıp 8 gol yedi.



Kayserispor'da ayrıca 4 golle Biseswar takımın en skorer ismi oldu. Biseswar'ı 3 golle Derley izledi. Takımda Ömer Bayram ise 3 asistle ilk sırada bulunuyor. - KAYSERİ