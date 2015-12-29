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Kayserispor'da bi ses var!

Ligin ilk yarısı bittiğinde puan cetvelinde 19 puanla 13. durumda bulunan Kayserispor'da attığı gollerler Diego Biseswar ismi takımı sırtlayan oyuncu oldu

Kayserispor'da bi ses var!
 Ligin ilk yarısı bittiğinde puan cetvelinde 19 puanla 13. durumda bulunan Kayserispor'da attığı gollerler Diego Biseswar ismi takımı sırtlayan oyuncu oldu
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Kayserispor 19 puanla 13. sırada bulunuyor. Takımdaki en skorer isim ise 4 gole imza atan Biseswar.

Kayserispor ilk yarının ardından 19 puanla 13. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı 17 maçta 4 mağlubiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet alan takım 15 gol atarken kalesinde 17 gol gördü. Kayserispor evinde oynadığı 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, bu maçlarda 6 gol atıp 9 gol yedi. Deplasmanda oynadığı maçlarda ise 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar 9 gol atıp 8 gol yedi.
Kayserispor'da ayrıca 4 golle Biseswar takımın en skorer ismi oldu. Biseswar'ı 3 golle Derley izledi. Takımda Ömer Bayram ise 3 asistle ilk sırada bulunuyor. - KAYSERİ
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KayserisporDiego Biseswar
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