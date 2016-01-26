Kayserispor'da Ali Ahamada bombası patlamak üzere

Kayserispor, Ali Ahamada'dan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Nasr Kulübü'nde oynayan orta saha oyuncusu Fas asıllı Youness Mokhtar'ı da Kayseri'ye getirdi.

Sarı kırmızılı takım, ligin 2'nci yarısına Eskişehirsporlu Birol Parlak transfer ederek başladı. Defansın her yerinde oynama özelliğine sahip Birol'un ardından sarı kırmızılılar, 2 aydan beri takip ettikleri 24 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı oyuncu Youness Mokhtar ile kaleci Ali Ahama'yla temas kurarak Türkiye'ye çağırdı. Kayseri'de sağlık muayenesinden geçen her 2 oyuncuyla anlaşma sağlandı. Ancak, bu oyuncuların kulüpleriyle olan görüşmeler sürdüğü için henüz imza atılmadı.



Brezilyalı Tavares'e teklif



Öte yandan sarı kırmızılıb yönetim, teknik kadronun önerisiyle Slovenya'nın Maribor takım kaptanı Brezilyalı 31 yaşındaki Marcos Tavares'e teklif yapıldı. Maribor takımından tecrübeli golcü konusunda cevap beklendiği bildirildi.