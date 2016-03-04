Kayserispor cephesinden taraftara flaş çağrı!

Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacakları Gençlerbirliği maçında taraftarlardan tribünleri doldurmalarını istedi.



Ortaköylüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan 23 haftada topladıkları 23 puanla 15. sırada olduklarını hatırlattı.

Küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi verdiklerini belirten Ortaköylüoğlu, bu bakımdan Gençlerbirliği maçının çok önemli olduğunu kaydetti.

Taraftar desteğiyle takımın daha iyi futbol ortaya koyduğuna dikkati çeken Oğuz Ortaköylüoğlu, şöyle devam etti:

"Futbolcularımız maçın önemini bilerek çok iyi şekilde hazırlıklarını tamamladı.Takımımız belki de taraftar desteğinin en önem arz ettiği maça çıkacak. Bu zorlu karşılaşmada taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Stadın dolu olması takımın oyununa doğrudan etki ediyor. Taraftarlarımızın Gençlerbirliği maçında tribünleri doldurarak, 90 dakika boyunca takıma destek olmalarını arzu ediyoruz. Ligde bulunduğumuz konum itibarıyla kesinlikle galip gelmemiz gereken bir maça çıkacağız. İnşallah onların desteğiyle 3 puana ulaşırız."

Ortaköylüoğlu, Tolunay Kafkas'ın görevinden ayrılmasının ardından en kısa zamanda takımı bir teknik direktöre emanet etmek için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.