Kayserispor Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu kaçan 2 puana üzülüyor

Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu, Galatasaray karşılaşmasında Kayserispor'un üstün bir oyun sergilediğini belirterek, "2 puanlık bir kaybımız var, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında dün sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da, kaçan 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda oynadığımız tüm karşılaşmalara 3 puan amacıyla çıkıyoruz. Galatasaray karşılaşmasına da 3 puan parolasıyla çıktık. Oyuncularımız karşılaşmada iyi bir performans sergiledi. İyi futbol oynadık ve çok sayıda gol pozisyonu ürettik. Maça galibiyet amacıyla çıkmıştık ancak iki puan kaybımız var. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Soğuk havaya rağmen stada gelerek Kayserispor'a destek veren taraftarlara da teşekkür eden Oğuz Ortaköylüoğlu, "Sezonun ikinci yarısında da taraftarın desteği ile takımı en iyi yere taşımaya gayret edeceğiz" dedi.





"TRANSFER KULÜBÜN ŞARTLARINA UYGUN ŞEKİLDE OLACAK"

Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın vereceği rapor doğrultusunda yapılacak olan transferle takımın güçlendirileceğini bildiren Ortaköylüoğlu, "Yapılacak olan transfer kulübün şartlarına da uygun bir şekilde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

"İKİNCİ YARIDA DAHA ÜST SIRALARDA YER ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Sezona yeni bir kadro ile başladıklarını hatırlatan Oğuz Ortaköylüoğlu, sezonun ilk yarısını ise şu şekilde değerlendirdi:

"Kadromuzu sezonun başlamasından kısa bir süre önce oluşturmuştuk. Ligin ilk karşılaşmasından itibaren form grafiği yükselen bir takımımız vardı. Genel itibariyle hem futbolcularımızı hem de teknik heyetimizi tebrik ediyoruz. Hep iyi mücadele eden bir Kayserispor vardı. Ligin ilk yarısı sonunda istediğimiz pozisyonda değiliz. Ligin ikinci yarısında daha üst sıralarda yer alacağımıza inanıyorum." - KAYSERİ