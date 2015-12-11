Kayserispor - Akhisar Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kayserispor - Akhisar Belediyespor Maçı golleri ve geniş özeti izle

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor, Hasan Doğan Sezonu 15. haftasında konuk olacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına tam kadro başladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde saat 17.30'da başlayan idman öncesi basın mensuplarının karşısına geçen başarılı genç teknik direktör Cihat Arslan; devre arası transfer konusuna açıklık getirerek şu anda transfer planı yapmadıklarını önlerinde bulunan 3 lig maçı ve 2 kupa maçını kazanmak için mücadele vereceklerini kaydetti.

Yeşil-siyahlılar Kayserispor maçı hazırlıklarında Sivasspor maçında oynayan oyuncular jenerasyon ve 5'e yaparken, diğer futbolcular ise yarı sahada çift kale taktiksel maç yaptı. Yeşil-siyahlılar Kayseri maçı için 12 Aralık Cumartesi günü İzmir Adnan Menderes Havalimanından saat 15.15'de havayolu ile İstanbul aktarmalı Kayseri'ye gidecek ve burada maç saati bekleyecek.

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"ÇOK ÖNEMLİ BİR POZİSYONA GELDİK"

Kendi evinde namağlup devam eden ve en son Sivasspor'u 1-0 yenerek galip gelen Akhisar Belediyespor bu hafta Kayseri deplasmanında mücadele edecek. Kayserispor karşılaşması öncesi hazırlıklara başlayan Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Cihat Arslan, "Allah'a şükürler olsun ki çok önemli bir pozisyona geldik. Oyuncularımın emeğine, yüreğine sağlık" dedi.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Cihat Arslan bu akşam antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak başarılı gidişattan dolayı bütün Akhisar Belediyespor ailesini kutladığını söyledi. Arslan, antrenman öncesinde gerçekleştirdiği toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak "Sivasspor son 3 takımdan bir tanesiydi. Onlarında devre arasına girerken iyi puan yakalamalarının gerektiğini biliyorduk. Çok şükür son dakika da olsa kazandık. Oyuncularımın emeğine, yüreğine sağlık. Rabbim'den devamını diliyoruz. Maçın başında biraz geniş oynadık. Geniş oynayınca defansa yüklendik; bu yüzden 4 sarı kart geldi. Ama ben bunda üzgün değilim; çünkü bu 4 sarı kart, kırmızı karta dönüşmedi. Dauglou'nun cezalı duruma düşmesini tabi ki istemeyiz. Ben bütün futbolcularımı kutlamak istiyorum. Hepsi çok özveriliydi. Biz transfer konuşmuyoruz. Ne yönetimle, ne de kendi aramızda. Önümüzdeki önemli maçların olduğu periyotta futbolcularımızın gösterdiği performans çok önemli, o yüzden bunu bozmak istemiyoruz. Gündemimizde transfer yok. Önümüzde maçlar var. Kayseri maçı var. Çok sert bir takım, ceza kesebilecek bir takım. Çok ciddiye almamız gerekir. Yoksa bunun faturası bize kesilebilir. Tolunay hocaya bir parantez açmam lazım. Pro-lisansım başında Tolunay hoca vardı. Bizim yurt dışında eğitim görmemizde katkısı çoktur. Bunu da söylemek isterim. Önümüzdeki iki maç da deplasman maçı. Keşke en azından birisi burada olsaydı. Çünkü bu bizi yoracak; ama kalmak gibi bir niyetimiz yok. Kupa maçından sonra döneceğiz. Ben 3-4 günlük kamplara karşıyım" diye konuştu.





"BÜTÜN OYUNCULARIMA ŞANS VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Önümüzdeki maçlarda kadro değişikliği yapıp yapmayacağı sorulan teknik adam, oyuncularının hepsine güvendiğini belirterek, "Ben bu maçlarda bütün oyuncularıma şans vermeye çalışacağım. Oyuncu grubumuzda her oyuncu değerlidir. Hepsi bizim oyuncumuz ise hepsi oynayacak durumdadır. Kupa maçı, lig maçı diye ayırmıyoruz. Bizim amacımız kazanmak. Oyuncu grubumun hepsine güveniyorum. Galatasaray, Beşiktaş maçı fark etmez. Hepsine görev verebilirim. Hepsine güveniyorum" diye konuştu.

"İlk 11 yoruldu, değişikliğe gidecek misiniz?" sorusuna ise "Futbolcu yoruldu diye biz futbolcu değiştirmeyiz. Dinlendirmeyi maç periyotları arasında hafta içi yaparız. Bizim maçta kimseyi dinlendirmek gibi bir lüksümüz yok" diye cevap verdi. - MANİSA