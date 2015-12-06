Kayserispor 1-2 Beşiktaş maçının özet görüntülerini izle!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ligde 2. sırada bulunan Beşiktaş deplasmanda Kayserirspor ile karşılaştı.



Siyah-Beyazlılar Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.



Kayserispor - Beşiktaş maçının özeti



İlk 10 dakikada tempo yüksekti. İki takım da açık bir futbolu tercih etti.



İlk tehlikeli atak 11. dakikada Beşiktaş'tan geldi. Gökhan Töre ceza sahasına girdi ancak kaleci Kayacan topun sahibi oldu.







25. dakikada Mabiala'nın kafa vuruşu Tolga Zengin'de kaldı.



34. dakikada etkili gelen Kayserispor'da Oğulcan Çağlayan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.







38. dakikada Zeki'nin sağ taraftan ortaladığı topa ceza sahası içinde Rhodolfo ters bir vuruş yaptı. Top dışarı çıktı.



Kayserispor - Beşiktaş maçının ilk yarı rakamları



%48 Topla Oynama %52

7 Toplam Şut 2

2 İsabetli Şut 2

139 Başarılı Paslar 160

%77 Pas Başarı(%) %79



49. dakikada Biseswar'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top Tolga'da kaldı.



51. dakikada Beşiktaş çok net bir fırsatı kaçırdı. Mario Gomez topa kendisi vurmadı Jose Sosa'ya aktardı ancak pozisyon golle sonuçlanmadı.



64. dakikada Deniz Türüç sol ayağıyla çok sert vurdu Tolga Zengin iki hamlede topun sahibi oldu.



74. dakikada Kerim Frei pozisyonu yoktan var etti. İçeri doğru girip vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti.



81. dakikada Diego Biseswar'ın vuruşunu Tolga Zengin kornere çeldi.



90+3'te Biseswar'ın vuruşu az farkla dışarı gitti! Kayserispor çok net fırsatı değerlendiremedi.



Kayserispor - Beşiktaş maçının golleri



12. dakikada Jose Sosa, Mario Gomez'e pasını verdi. Gomez önce Zeki'den ardından kaleci Kayacan'dan sıyrılıp golünü attı. 0-1



18. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde Oğulcan Çağlayan'ın pasında Biseswar, topuğuyla maça dengeyi getirdi. 1-1



41. dakikada Jose Sosa, dar açıdan kullandığı serbest vuruşta harika bir gol attı. 1-2









İlk 11'ler



Kayserispor: Kayacan, Zeki, Mabiala, Mustafa, Ömer, Furkan, Samba Sow, Oğulcan, Biseswar, Deniz, Derley



Beşiktaş: Tolga, Beck, Rhodolfo, Tosic, İsmail, Atiba, Necip, Sosa, Gökhan Töre, Olcay Şahan, Mario Gomez



M.P. Sivasspor ve Skenderbeu maçlarının kazanılmasına rağmen ortaya konan kötü futbol ve Akhisar karşısından kaybedilen 3 puandan sonra tekrar galip gelmek isteyen Siyah Beyazlılar, Kayserispor karşısından galibiyetle ayrılıp yeniden liderliğe yükselmek istiyor.



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KAYSERİSPOR EVİNDE GÜLÜYOR



Kayseri’de oynanacak maçta 2 takım Süper Lig’de 20 kez karşı karşıya gelecek. Bu maçların 10’unu Beşiktaş, 8’ni Kayserispor kazandı. 2 takımın Kayseri’de oynadığı 10 maçın 6’sı Kayserispor, 4’ü Beşiktaş’ın galibiyetiyle bitti.



Sarı kırmızılılar, iç sahada en son 31 Mart 2014’te Antalyaspor’u 3-1 yenmişti.



OLCAY VE BÜLENT YILDIRIM'A ÖZEL İLGİ



Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasında sahada 2 Kayserili dikkati çekti. Bunlardan biri maçın orta hakemi Kayserili Bülent Yıldırım, diğeri ise Beşiktaş’lı Olcay Şahan’dı. Kayseri’nin Develi ilçesinden olan gurbetçi oyuncuya hemşehrileri otelde ve statta ilgi gösterdi.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Misafir takım tribünü için Sarı kırmızılı kulübün belirlediği 50 TL bilet ücretiyle karşılaşmaya Kayseri’deki Beşiktaş’lıların yanı sıra İstanbul, Bursa, Ankara, Adana, Mersin, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Aksaray ve Konya gibi illerden de çok sayıda taraftar Kadir Has Stadı’nda yerlerini aldı.



1000'E YAKIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ



Polis ve özel güvenlik olmak üzere Kayserispor - Beşiktaş Süper Lig karşılaşmasında 1000’e yakın güvenlik görevlisi görev aldı. Amerika’daki iş seyahatinden ayağının tozuyla İstanbul’a oradan da Kayseri’ye saat 18.00 sıralarında özel uçakla gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler karşılaşmayı



Kayserispor Kulübü’nün kendilerine tahsis ettiği 107 nolu locadan izledi. Kayserili müteahhit ve iş adamı, Beşiktaş kadın basketbol takımının sponsoru Necmettin Apaydın, Beşiktaş başkanı ve yönetimi ile Siyah beyazlı ekibi izleyen gazeteciler onuruna, mantılı, sucuk ve pastırmalı yemek verdi. Siyah beyazlı yöneticiler, Beşiktaş Spor Kulübü Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz’un Sivas Caddesi’ndeki Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılarak, imza dağıttılar.



BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR



Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü karşılaşmada Kayserispor’da sarı kart cezalısı Mijaloviç, Beşiktaş’tan Oğuzhan ve Quaresma kart cezası nedeniyle, Ersan sakatlığından dolayı kadroda yer alamadı. Kadir Has Stadı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından ısıtıcılar çalıştırılıp, sporseverlerin üşümeden maç izlemesi sağlandı.



