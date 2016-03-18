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Kayseri'de iki taraf da gol bulamadı

Puan sıralamasında sonlarda olan Kayserispor ve Eskişehirspor 0-0 berabere kaldı.

Kayseri'de iki taraf da gol bulamadı
Kayserispor: 0 - Eskişehirspor: 0

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali Balabıyık, Mehmet Cem Satman, Fevzi Demirhan

Kayserispor: Ahamada, Zeki Yavru, Simic, Mustafa Akbaş, Berkan Emir, Cem Can (Dk. 75 Lopez), Mijailovic, Deniz Türüç, Ömer Bayram, Biseswar (Dk. 84 Adnane), William (Dk. 66 Oğulcan Çağlayan)

Eskişehirspor: Ali Şaşal Vural, Toko, Sezgin Coşkun (Dk. 88 Kıvanç Karakaş), Junior, Jordi, Hadzic, Kamil Ahmet Çörekçi, Kaan Kanak, Engin Bekdemir, Nadir Çiftçi (Dk. 58 Tornike), Meye (Dk. 65 Bokila)

Sarı kartlar: Dk. 79 Deniz Türüç, Dk. 85 Zeki Yavru, Dk. 89 Ömer Bayram (Kayserispor)

6. dakikada Meye'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Ahamada topu kornere çeldi.

17. dakikada Ömer Bayram'ın yaklaşık 25 metreden vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

28. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ömer Bayram'ın seri bir şekilde rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı üstünden çektiği şutta kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural son anda uzaklaştırdı.

34. dakikada sol kanattan Engin Bekdemir'in kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında Jordi'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



51. dakikada Cem Can'ın pasında ceza yayı üstünde topu kontrol William'ın dönerek çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

68. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içinde Mustafa Akbaş'ın gelişine vuruşunda top auta gitti.

71. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Kaan Kanak'ın şutunda kaleci Ahamada'nın elinden sekerek direğe çarpan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe atışında, altıpas çizgisi üzerinde Simic'in kafa vurduğu top arka direkteki Biseswar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79. dakikada Deniz Türüç orta sahadan kaptığı topu sürerek ceza yayı önüne kadar getirdi, futbolcunun çektiği şutta meşin yuvarlağı kaleci iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. 
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FutbolSpor Toto Süper LigEskişehirsporKayserispor
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