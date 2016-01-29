Kayseri Erciyesspor'da tam 6 futbolcu ile imza şov!

Hacı Boydak Tesislerindeki imza törenine, kulüp basın sözcüsü Kaan Savruk ile futbolcular Oğuzhan Bahadır, Mehmet Cansın Çiçek, Believe Atiemwen, Emre Özkan, Zafer Çevik ve Stefan Ashkovski katıldı.

Savruk, burada yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek ligin ikinci yarısına başladıklarını söyledi. Yeni transferle takımın daha da güçlendiğine dikkati çeken Savruk, takıma verilecek destekle puan tablosunda daha üst yerlere gelinebileceğini kaydetti.

Transfer yasağı iddialarını kadrolarına kattıkları yeni futbolcularla boşa çıkardıklarını vurgulayan Savruk, yönetimin görevini en iyi şekilde yaptığını belirtti.

Konuşmaların ardından sözleşmelere imza atan futbolcular, Kayseri Erciyesspor formasıyla poz verdi.