Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri Erciyesspor'da tam 6 futbolcu ile imza şov!

PTT 1. lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor ligin ilk yarısında yaşadığı kötü bir ilk yarının ardından ikinci yarıya kadrosuna 6 yeni oyuncu katarak imza şov yaptı

Kayseri Erciyesspor'da tam 6 futbolcu ile imza şov!

 Hacı Boydak Tesislerindeki imza törenine, kulüp basın sözcüsü Kaan Savruk ile futbolcular Oğuzhan Bahadır, Mehmet Cansın Çiçek, Believe Atiemwen, Emre Özkan, Zafer Çevik ve Stefan Ashkovski katıldı.

Savruk, burada yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek ligin ikinci yarısına başladıklarını söyledi. Yeni transferle takımın daha da güçlendiğine dikkati çeken Savruk, takıma verilecek destekle puan tablosunda daha üst yerlere gelinebileceğini kaydetti.

Transfer yasağı iddialarını kadrolarına kattıkları yeni futbolcularla boşa çıkardıklarını vurgulayan Savruk, yönetimin görevini en iyi şekilde yaptığını belirtti.

Konuşmaların ardından sözleşmelere imza atan futbolcular, Kayseri Erciyesspor formasıyla poz verdi.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Erciyesspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.