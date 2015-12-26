Kayseri'de Galatasaray'a görkemli karşılama

KAYSERİSPOR ile ligin son haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, soğuk havada taraftarının ateşli tezahüratları ve meşaleli gösterisiyle karşılandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçakla Kayseri Erkilet Havaalanı’na gelen sarı kırmızılı kafileyi, havaalanı terminal binası önünde ve çıkışında çok sayıda Galatasaray taraftarı, 'Alemin kralı geliyor' ve 'Cimbom bom bom' tezahüratlarıyla karşıladı.



Teknik Direktör Mustafa Denizli kapıdan çıktığı andan itibaren çevik kuvvet polislerinin aldığı önlemlere rağmen, Galatasaraylı taraftarlar tarafından barikatların önüne çekilerek imza verdi ve selfie çektirdi. Kaptan Selçuk ile Semih de, sarı kırmızılı taraftarların en çok ilgi gösterdiği futbolcular oldu. Futbolcular daha sonra konaklayacakları Ommer Otel’e, polis eskortu eşliğinde gitti.

