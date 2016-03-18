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Katar Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır'a özel davet

Katar 1. Futbol Ligi'nin 23. hafta karşılaşmalarında bir araya gelen Qatar ile El Sailiya maçını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Maç 1-1 sonuçlandı.

Katar Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır'a özel davet

Başkent Doha'daki El Ehli Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Qatar, Fadhl Omar'ın 19. dakikada bulduğu golle devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen El Sailiya, 80. dakikada Dragos Grigore ile fileleri havalandırdı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Katar Futbol Federasyonunun özel davetiyle mücadeleyi yöneten Cüneyt Çakır, karşılaşmada El Sailiya takımından 2 futbolcuya sarı kart gösterdi. 

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Cüneyt ÇakırFutolDünyada Futbol
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