Katar Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır'a özel davet

Başkent Doha'daki El Ehli Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Qatar, Fadhl Omar'ın 19. dakikada bulduğu golle devre arasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen El Sailiya, 80. dakikada Dragos Grigore ile fileleri havalandırdı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Katar Futbol Federasyonunun özel davetiyle mücadeleyi yöneten Cüneyt Çakır, karşılaşmada El Sailiya takımından 2 futbolcuya sarı kart gösterdi.
Başkent Doha'daki El Ehli Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Qatar, Fadhl Omar'ın 19. dakikada bulduğu golle devre arasına 1-0 önde girdi.