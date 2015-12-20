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Katalan Ekibi Barcelona ile Beşiktaş Karşı Karşıya!

Beşiktaş kulübü sponsorşarı Beko aracılığı ile Vodafona Arena'nın açılışında kadrosunda dünya yıldızlarını bulunduran Barcelona ile karşılaşacak

Katalan Ekibi Barcelona ile Beşiktaş Karşı Karşıya!
 Beşiktaş kulübü sponsorşarı Beko aracılığı ile Vodafona Arena'nın açılışında kadrosunda dünya yıldızlarını bulunduran Barcelona ile karşılaşacak

Vodafone Arena’nın açılışını Barcelona ile yapmak isteyen Beşiktaş’a, sponsoru olan Beko’dan müjdeli haber geldi.

KOÇ GRUBU ANLAŞMA SAĞLADI

Siyah-beyazlı takımın yanı sıra Barcelona’nın da sponsoru olan Koç Grubu’na bağlı Beko, açılış törenine gelmesi için İspanyol kulübüyle anlaştığını Beşiktaş’a bildirdi.

TÜM MASRAFLARI BEKO KARŞILAYACAK

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Koç Grubu Onursal Başkanı Rahmi Koç’un talimatıyla harekete geçen Beko yetkilileri, Barcelona Kulübü Yönetimi ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Messi, Luis Suarez, Neymar, İniesta ve Arda Turan gibi süper yıldızların top koşturduğu İspanyol devini Türkiye’ye getirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Beko’nun tüm masrafları karşılayacağı ve dünya çapında bir organizasyona imza atacağı vurgulandı.

FİKRET ORMAN TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye’ye geliş tarihini Vodafone Arena’nın açılış tarihine göre belirleyecek olan Barcelona, Koç Grubu’na ait Taksim’deki Divan Otel’inde, Beko’nun sponsorluğunda konaklayacak. Müjdeli haberi alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Rahmi Koç’a büyük jesti için teşekkür ettiği öğrenilirken, Vodafone Arena’nın açılışında Barcelona dışında başka sürprizlerin de olduğu bildirildi.

HAFTAYA KOLTUK MONTAJLARINA BAŞLANACAK

Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın konuşacağı görkemli bir açılış yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki haftalarda stadın koltuk montajlarına da başlayacak. En kısa zamanda hibrit çim çalışmalarına start verecek olan siyah-beyazlı yönetim, yakında stadın bilgisayar sistemlerini de yaptıracak.

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