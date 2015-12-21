Kastamonuspor 1966-Galatasaray Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

23 Aralık 2015 Çarşamba

MAÇ: Kastamonuspor 1966 Galatasaray

SAAT: 13.15

STAT: Kastamonu Gazi Stadı

HAKEMLER: Açıklanmadı

YAYIN: A Spor

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Galatasaray'la birlikte yer alan Kastamonuspor 1966'da yönetim ve oyuncular büyük heyecan yaşıyor.

Kastamonuspor 1966 Kulübü Başkanı Mahir Altıkulaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'la birlikte E Grubu'nda yer almalarının kendilerini onurlandırdığını belirtti.

"Kastamonuspor 1966 ve Kastamonu halkı olarak Galatasaray'la karşılaşacağımız için çok mutluyuz" diyen Altıkulaç, "Galatasaray'la oynayacağımız maç bizim için çok önemli. Kasımpaşa'yla yaptığımız müsabakada galip geleceğimize kimse inanmıyordu ama kazandık. Kastamonuspor 1966, tüm sporseverleri şaşırttı ve o gün Türkiye'de konuşuldu. Galatasaray'la oynayacağımız maçın da aynı şekilde olacağını tahmin ediyoruz. Tüm Türkiye'yenin önünde iyi bir oyun ortaya koyacağımızı, düşünüyorum." dedi.