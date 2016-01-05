Kasımpaşalı Erhan Kartal Şanlıurfaspor ile anlaştı

Şanlıurfaspor, Kasımpaşa'nın başarılı defans oyuncusu Erhan Kartal ile anlaşmaya vardı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sarı Yeşilli ekip Kasımpaşa'nın başarılı defans oyuncusu Erhan Kartla ile yarım sezonluğuna anlaşmaya vardı.

Genç futbolcu imzayı atar atmaz, Şanlıurfaspor'un Antalya kampına dahil oldu. 9 kez Türkiye U-16, 22 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18, 5 kez de Türkiye U-19 forması olmak üzere toplam 42 kez milli formayı giyen başarılı genç oyuncu Erhan Kartal'ın Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonasında da kariyeri bulunmakta. - ŞANLIURFA