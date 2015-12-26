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Kasımpaşa yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Süper Lig’in 17. haftasında karşı karşıya gelen Kasımpaşa ve Trabzonspor ilk yarıda bulduğu gollerle maçı berabere bitirdiler, öte yandan Kasımpaşa yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak büyük bir başarıya imza etti

Kasımpaşa yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı
 Süper Lig’in 17. haftasında karşı karşıya gelen Kasımpaşa ve Trabzonspor ilk yarıda bulduğu gollerle maçı berabere bitirdiler, öte yandan Kasımpaşa yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak büyük bir başarıya imza etti
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Kasımpaşa'da yenilmezlik serisi sürüyor. Ligde son yenilgisini 9. haftada evinde Bursaspor'a 1-0 yenilerek alan İstanbul ekibi, Bursaspor maçı sonrası geçen 8 haftalık sürede mağlubiyet yüzü görmedi. 7 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik alan Kasımpaşa, bugün oynanan Trabzonspor maçından da beraberlikle ayrılarak yenilmezlik serisini 8 haftaya çıkardı. - İSTANBUL
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKasımpaşa
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