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Kasımpaşa - Trabzonspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?
Kasımpaşa sahasında karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşılaşıyor, iki takımda üst sıralardan düşmemek için galibiyet planları yapıyor, karşılaşma 26 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 19:00'da ligtv ekranlarından canlı yayınlanacak ve Radyo1'den dinleme fırsatı bulabileceksiniz
21 Aralık 2015 Pazartesi 13:32
Kasımpaşa sahasında karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşılaşıyor, iki takımda üst sıralardan düşmemek için galibiyet planları yapıyor, karşılaşma 26 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 19:00'da ligtv ekranlarından canlı yayınlanacak ve Radyo1'den dinleme fırsatı bulabileceksiniz
Kasımpaşa’da 90+4’te galibiyet golünü atan kaptan Ryan Donk, karşılaşmada gördüğü sarı kartla ligde ilk devrenin son maçı öncesi cezalı duruma düştü. Hollandalı ön libero, önümüzdeki hafta Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak Trabzonspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.
ISAKSSON FORMAYI UNUTTU
Kasımpaşa Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kalede yine Ramazan Köse’ye görev verdi. Kulübede ise Eray Birniçan yer aldı. Ramazan, üst üste 6. maç formasını kaptırmadı. İsveçli Isaksson, 10. haftadan bu yana şans bulamadı.
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Anahtar Kelimeler:TrabzonsporKasımpaşa
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