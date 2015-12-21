Kasımpaşa - Trabzonspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Kasımpaşa sahasında karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşılaşıyor, iki takımda üst sıralardan düşmemek için galibiyet planları yapıyor, karşılaşma 26 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 19:00'da ligtv ekranlarından canlı yayınlanacak ve Radyo1'den dinleme fırsatı bulabileceksiniz

21 Aralık 2015 Pazartesi 13:32