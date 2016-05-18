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Kasımpaşa Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta=?

Kasımpaşa sezonun son maçında bu yıl çok kötü bir lig geçiren Trabzonspor’a konuk olacak. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detayları ile haberimizde.

Kasımpaşa Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta=?
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonundaki son maçında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Geçen hafta sahasında Mersin İdmanyurdu'nu 7-0 yenen lacivert-beyazlı takım, aynı haftada Antalyaspor'a 7-0 mağlup olan rakibi karşısında galibiyet arayacak.


Avrupa kupalarına katılma şansını son haftaya taşıyan Kasımpaşa, yarın diğer rakiplerinin alacağı sonuçları da bekleyecek. Lacivert-beyazlı ekip son hafta maçları öncesi 47 puanla 7. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sarı kart cezasını 33. haftadaki Mersin İdmanyurdu maçında tamamlayan Tunay Torun, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.
 
14. kez
 
Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Hüseyin Avni Aker  Stadı'nda yapacakları müsabakayla Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek. 
 
İki takımın ligde karşılaştığı 13 maçın 5'inde Trabzonspor sahadan  galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 3 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de  berabere kaldı.
 
Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakibinin  kalesini toplam 19 kez havalandırdı. Kasımpaşa ise rakibine 12 kez gol atma  başarısı gösterdi.
 
Trabzon'daki maçlar
 
Trabzon'da oynanan lig karşılaşmalarında Trabzonspor'un yenilgisi  bulunmuyor.
 
Bordo-mavililer, ev sahipliği yaptığı ilk 4 maçtan galibiyetle, son 2  karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak yenilgi yüzü görmedi.
 
Trabzon'daki maçlarda Trabzonspor 7 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.
 
Bu arada, iki takım arasında yapılan son 3 maç 1-1 sonuçlandı.

Trabzonspor Kasımpaşa Maçı 19.05.2016 Perşembe Günü Saat 20.00'da oynanacak. Müsabaka Lig TV'den naklen yayınlanacak.
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