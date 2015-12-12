Kasımpaşa Torku Konyaspor'u Eren Derdiyok ile devirdi 2 - 1 Geniş Özeti Golleri

- Kasımpaşa: 2 - Torku Konyaspor: 1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Bozhikov, Titi, Veigneau, Donk, Tunay Torun, Castro, Scarione, Adem Büyük, Eren Derdiyok

Torku Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Vukovic, Abdülkerim Bardakçı, Volkan Fındıklı, Traore, Mbamba, Holmen, Bajic, Rangelov

Goller: Dk. 29 ve 32 Eren Derdiyok (Kasımpaşa)

3. dakikada sağ köşeden Tunay'ın ceza alanına yerden pasında topu kontrol eden Castro, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top yandan auta gitti.

29. dakikada Kasımpaşa, Eren Derdiyok'un golüyle öne geçti. Sağ kanattan topla hareketlenen Castro'nun ceza alanına ortasında arka direkte Eren Derdiyok kafayı vurdu. Meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 1-0

32. dakikada Kasımpaşa, Eren Derdiyok'la farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Tunay'ın pasında ceza alanında topu önünde bulan Eren Derdiyok, bekletmeden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşe direk dibinden filelerle buluşturdu: 2-0

42. dakikada topla ceza alanına giren ve rakiplerinden sıyrılarak önünü boşaltan Tunay, penaltı noktasının gerisinden meşin yuvarlağa sert vurdu. Torku Konyaspor defansındaki Selim Ay, kafayla topu çizgi üzerinden çıkardı.

45+1. dakikada Rangelov'un pasında ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Bajic, kaleci Ramazan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağa sert vurdu. Ramazan iki hamlede topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada karşılaşmayı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın futbolcu izleme komitesinden bir yetkili de takip etti. Ligde dün Bursaspor ile Osmanlıspor arasındaki mücadeleyi izleyen yetkilinin, yarın Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında, 14 Aralık Pazartesi günü de Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tribündeki yerini alacağı belirtildi.