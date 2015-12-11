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Kasımpaşa - Torku Konya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kasımpaşa - Torku Konya Maçı golleri ve geniş özeti izle
Kasımpaşa - Torku Konya maçı ne zaman? - Kasımpaşa - Torku Konya maçı hangi kanalda? - Kasımpaşa - Torku Konya maçı saat kaçta? - Kasımpaşa - Torku Konya Maçı golleri ve geniş özeti izle Kasımpaşa - Torku Konya maçı 12 Aralık 2015 Cumartesi saat 13:30 da lig tv ekranlarında naklen yayınlanacak iki takımda galip geliğ ilk sıralardan kopmak istemiyor, maç sonu çeşitli analiz geniş özeti ve gollerini sitemizde bulabileceksiniz
11 Aralık 2015 Cuma 14:54
Kasımpaşa - Torku Konya maçı 12 Aralık 2015 Cumartesi saat 13:30 da lig tv ekranlarında naklen yayınlanacak iki takımda galip geliğ ilk sıralardan kopmak istemiyor, maç sonu çeşitli analiz geniş özeti ve gollerini sitemizde bulabileceksiniz
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Torku Konyaspor’u ağırlayacak olan Kasımpaşa’da maçın hazırlıkları sürüyor.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kasımpaşalı oyuncular, antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla devam edilen antrenman pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Cumartesi günü saat 13.30’da Torku Konyaspor’u ağırlayacak olan Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Anahtar Kelimeler:KasımpaşaTorku Konya
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