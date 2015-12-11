Kasımpaşa - Torku Konya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kasımpaşa - Torku Konya Maçı golleri ve geniş özeti izle

Kasımpaşa - Torku Konya maçı ne zaman? - Kasımpaşa - Torku Konya maçı hangi kanalda? - Kasımpaşa - Torku Konya maçı saat kaçta? - Kasımpaşa - Torku Konya Maçı golleri ve geniş özeti izle Kasımpaşa - Torku Konya maçı 12 Aralık 2015 Cumartesi saat 13:30 da lig tv ekranlarında naklen yayınlanacak iki takımda galip geliğ ilk sıralardan kopmak istemiyor, maç sonu çeşitli analiz geniş özeti ve gollerini sitemizde bulabileceksiniz

11 Aralık 2015 Cuma 14:54