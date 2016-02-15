Kasımpaşa Ryan Donk'un performansı hakkında konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Kasımpaşa, son 4 maçında 3 yenilgi, bir beraberlik alarak ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaptı.



Lacivert-beyazlı takım, bu sezonun yanı sıra daha önceki iki sezonda da ikinci yarıların ilk dört haftasında galibiyete ulaşamadı.

Süper Lig'de 2015-2016'da teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tarihinin en iyi ilk yarı performansını sergileyen Kasımpaşa, ikinci yarıda ise büyük düşüş yaşadı. İlk yarıda 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan toplayan lacivert-beyazlılar, 4. sırada yer aldı. Kasımpaşa, sezonun ilk yarısında 23 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Lacivert-beyazlı takım, ikinci yarının ilk 4 maçında ise sadece bir puan alabildi. Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak bu süreçteki tek puanını çıkaran Kasımpaşa, Gaziantepspor'a 2-1, Gençlerbirliği'ne 1-0 ve Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup oldu. İkinci yarıda en az puan toplayan takımlardan biri olan lacivert-beyazlı ekip, böylece 7. sıraya kadar geriledi.

Kasımpaşa, puan kayıpları yaşadığı bu 4 haftada gol yollarında da etkisiz kaldı. Sadece 3 kez rakip fileleri havalandırabilen lacivert-beyazlı takım, kalesinde 7 gol gördü.





Daha önceki iki sezonda da aynı sıkıntıyı yaşadı

Lacivert-beyazlı takım, daha önceki iki sezonda da ikinci yarı sendromuyla karşı karşıya kaldı.

Geçen sezonun ilk yarısını 23 puanla 9. sırada tamamlayan Kasımpaşa, ikinci yarıdaki dört maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle puanını 25'e çıkararak 10. sıraya düşmüştü.

Ligde 2013-2014 sezonun ilk yarısını 28 puan ve 5. sırada kapatan lacivert-beyazlılar, ikinci yarının dört haftalık bölümünde yine ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı. 2014-2015'te olduğu gibi 2 puan alabilen Kasımpaşa, 30 puanla 8. sıraya kadar gerilemişti.

Öksüz: "Donk'un gidişi etkiledi"

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Süper Lig'in ikinci yarısına, yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle iyi başlangıç yapamadıklarını söyledi.

Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eren Derdiyok, Oscar Scarione ve Adem Büyük'ün sakatlık sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Sakatlıklar ve yeni transferlerin uyum sorunu nedeniyle ikinci yarıya iyi başlamadık. Bize yakışan başlangıç olmadı" dedi.

Galatasaray'a transfer olan Ryan Donk 'un da gidişinin takımı etkilediğini kaydeden Hasan Hilmi Öksüz, şunları söyledi:

"Böyle talep gelince ve Donk'un talebi gitme yönünde olunca verdik. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu. Serbest gidecekti. Ciddi bir kayıp olduğunu söyleyebilirim ancak futbol dünyasında bunlar var. Gidişini yanlış olarak değerlendirmiyorum. İyi bir rakama verdik. Yerine aldığımız oyuncu henüz uyum açısından yeterli olmadı. Donk da ilk sezonlarında bir varlık gösterememişti."

Ligin 22. haftasında Eskişehirspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Öksüz, "Bizim için önemli maç. Dönüş yapmamız gerekiyor. Bu maçı kazanarak sıkıntıların büyük bölümünü atmak istiyoruz. Enteresan maçlar var, inanılmaz sonuçlar çıkıyor. Ligbayağı hareketli geçecek" ifadelerini kullandı.