Kasımpaşa maçında Ryan Donk sürprizi

Galatasaray'da Mustafa Denizli'nin ısrarla istediği ve ara transfer döneminin başlamasıyla takıma Kasımpaşa'dan transfer olan Ryan Donk, eski takımını takibi bırakmadı. Sarı Kırmızılılar'ın devre arası kampını geçirmek için gittiği Antalya'da, Kasımpaşa'nın da Alman ekibi Darmstadt'la hazırlık maçı yaptığını gören Hollandalı futbolcu, eski hocası Rıza Çalımbay'ın yanına gitti.



Gülüşmeler yaşandı

Ryan Donk, Galatasaray’ın sabah idmanının ardından soluğu eski takımı Kasımpaşa’nın, Alman ekibi Darmstadt’la oynadığı maçta aldı. Paşa’nın bu mücadelesini takip eden Donk, Rıza Çalımbay ve arkadaşlarıyla hasret giderdi. Donk’un, Rıza hocanın yanına doğru giderken, “Oyuna gireyim mi hocam?” demesi, gülüşmelere neden oldu.