Kasımpaşa maçında Ryan Donk sürprizi

Galatasaray'da Mustafa Denizli'nin ısrarla istediği ve ara transfer döneminin başlamasıyla takıma Kasımpaşa'dan transfer olan Ryan Donk, eski takımını takibi bırakmadı. Sarı Kırmızılılar'ın devre arası kampını geçirmek için gittiği Antalya'da, Kasımpaşa'nın da Alman ekibi Darmstadt'la hazırlık maçı yaptığını gören Hollandalı futbolcu, eski hocası Rıza Çalımbay'ın yanına gitti.
Galatasaray'da Mustafa Denizli'nin ısrarla istediği ve ara transfer döneminin başlamasıyla takıma Kasımpaşa'dan transfer olan Ryan Donk, eski takımını takibi bırakmadı. Sarı Kırmızılılar'ın devre arası kampını geçirmek için gittiği Antalya'da, Kasımpaşa'nın da Alman ekibi Darmstadt'la hazırlık maçı yaptığını gören Hollandalı futbolcu, eski hocası Rıza Çalımbay'ın yanına gitti.