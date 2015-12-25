Kasımpaşa maçı öncesi Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor

Trabzonspor Süper Lig'de ilk yarının son haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti. Cardozo'nun sakat olmasına rağmen N'doye'nin kadroya alınmaması dikkat çekti.

SABAH TAKIMLA ÇALIŞTI, KADROYA ALINMADI

Sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son çalışmasını yaparak hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.45'te THY uçağıyla İstanbul'a hareket etti. Teknik direktör Sadi Tekelioğlu, sakatlıkları bulunan Cardozo ve Sefa'yı 19 kişilik kadroya almazken, N'Doye ve Douglas Franco da İstanbul'a götürülmedi.

MUHAMMET BEŞİR İLK 11'DE

Sabah takımla çalışan N'Doye'nin Cardozo'nun da sakat olduğu hafta kadroya alınmaması, bu oyuncunun gözden çıkarıldığı şeklinde yorumlandı. Böylece genç oyuncu Muhammet Beşir'in ilk 11'de sahaya çıkması da kesinleşti.

TRABZONSPOR'A YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar havalimanında bordo-mavili oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi. Trabzonspor'la aynı uçakla İstanbul'a giden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri de Sadi Tekelioğlu ile bir süre sohbet etti ve gazetecilere poz verdi.

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçına çıkması muhtemel 11'i şöyle:

Onur-Cavanda, Mustafa, Aykut, Yusuf- Mbia, Okay- Özer, Mehmet Ekici, Erkan-Muhammet