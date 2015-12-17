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Kasımpaşa gözünü Préjuce Nakoulma'ya dikti

Kasımpaşa'da başarışı bir sezon geçirem Rıza Çalımbay Mersin İdman Yurdu’nun yıldızı olan Préjuce Nakoulma'yı çok istiyor

Kasımpaşa gözünü Préjuce Nakoulma'ya dikti
 Kasımpaşa'da başarışı bir sezon geçirem Rıza Çalımbay Mersin İdman Yurdu’nun yıldızı olan Préjuce Nakoulma'yı çok istiyor

Kasımpaşa’nın başında çok başarılı bir dönem geçiren Rıza Çalımbay, transfer için kolları sıvadı. İstanbul ekibinin bu doğrultuda birinci önceliği Mersin İdman Yurdu’ndan eski öğrencisi Nakoulma’ydı. Burkina Fasolu yıldızın parasını ödeyen Mersin bu transferi engelledi. Kasımpaşa da Welliton’a yöneldi. Mersin’deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı forveti takımında görmek isteyen Çalımbay, yönetime bu oyuncunun ikinci yarı için alınması yönünde rapor verdi. İki kulüp arasında bu konudaki görüşmeler ligin ilk yarısı tamamlanana kadar başlayacak.
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Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaRıza ÇalımbayPréjuce Nakoulma
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