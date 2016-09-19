Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu!

Süper Lig'de ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrası Advocaat kadroda revizyona gitti. Ligde çıktığı ilk 3 maçta sadece bir puan alan Kanarya'da fatura futbolculara kesildi. Ligin ilk 3 maçında 11'de yer alan Salih Uçan ile hemşerisi Robin van Persie'yi 18'lik Kasımpaşa kadrosuna dahil etmedi.

ALPER 11'E GİREMEDİ

Diğer yandan Hollandalı hoca 10 numara pozisyonunda görev vermesi beklenen Alper Potuk'u yedek soyundurdu. Advocaat ilk 11'de Alper'in yerine Josef de Souza'ya şans verdi.

PAŞA'YA FARKLI 11

Kalede yine Volkan'a şans veren Dick, savunmada Wiel, Kjaeri Skrtel ve Hasan Ali'ye görev verdi. Orta alanda değişikliğe giden Hollandalı Mehmet Topal, Josef, Ozan, Volkan Şen ve yeni transfer Lens'i sahaya sürdü. Tek forvet kuralına devam eden tecrübeli çalıştırıcı Emenike'yi gol silahı olarak ileri uçta görev verdi.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 27. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 26 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette son 7 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.

PAŞA, 13 MAÇTA GOL DAHİ ATAMADI

Kasımpaşa, F.Bahçe ile lig tarihinde yaptığı 26 maçın 13'ünde gol dahi atamadı. Geçtiğimiz hafta içinde Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiği lacivert-beyazlı takım, F.Bahçe filelerini 13 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi.

FENERBAHÇE: Vollkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan, Lens, Volkan Şen, Emenike..